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Нарада послів – 2026 розпочалася у Києві

Денис Молотов
Денис Молотов
Нарада послів – 2026 розпочалася у Києві 01
Фото: Нарада послів – 2026, Київ / МЗС України / 03.08.2026

У Києві відбувається нарада послів України. Про це повідомило МЗС з посиланням на виконуючого обов’язки міністра закордонних справ Андрія Сибігу у понеділок, 3 серпня.

📢 «Разом з українським дипломатичним корпусом ми розпочали Нараду послів – 2026 з відвідання місця російських ударів на Лук’янівці та вшанування пам’яті наших полеглих героїв на Майдані Незалежності», – заявив він.

За словами Сибіги, для кожного українського посла «вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі».

Почесним гостем конференції став віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

Анонс кадрових змін у дипломатії

Раніше шостий президент України В.О. Зеленський анонсував зміни на дипломатичних напрямах. Він наголосив, що потрібна нова якість роботи з партнерами України для виконання домовленостей про постачання зброї.

👉 Також відомо, що у четвер, 16 липня 2026 року, Верховна Рада України ухвалила пакетну постанову про призначення членів нового Кабінету Міністрів.

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