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Атаки на порти та цивільні судна Одещини: кількість постраждалих зросла

Денис Молотов
Денис Молотов
Атаки на порти та цивільні судна Одещини: кількість постраждалих зросла
Фото: Наслідки російських атак на порти та цивільні судна Одещини / Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України / 03.08.2026

Окупаційні російські війська атакували об’єкти транспортної інфраструктури Одещини та цивільні судна в портах Великої Одеси та Дунайського регіону. Внаслідок ворожої атаки постраждали 10 людей. Про це повідомила пресслужба Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України в понеділок, 3 серпня.

📢 «Усім надається необхідна медична допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки», – йдеться у повідомленні.

Динаміка ворожих атак у липні та серпні
Атаки на порти та цивільні судна Одещини: кількість постраждалих зросла 01
Фото: Наслідки російських атак на порти та цивільні судна Одещини. Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України / 03.08.2026

У відомстві зазначили, що росія лише за перші дні серпня здійснила п’ять атак на об’єкти морських портів, три атаки на цивільні судна в портах. А також дві — на судна, які перебували в Українському морському коридорі.

Серед іншого, у липні було зафіксовано 67 атак на об’єкти морських портів, 35 атак на цивільні судна в портах та 22 атаки на судна в Українському морському коридорі.

Окупанти обстрілюють не лише судна, які виконують рейси, а й цивільні судна, які через попередні пошкодження залишаються біля причалів або на якірних стоянках та не здійснюють жодних вантажних операцій.

📢 «Це свідчить про цілеспрямовану кампанію зі зриву роботи українських портів, залякування міжнародних судновласників та підриву довіри до безпеки цивільного судноплавства», – наголосили в Мінінфраструктури.

Нагадаємо

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для Одеської області. Згодом стало відомо, що через російську атаку по об’єкту транспортної інфраструктури постраждали шестеро людей. Але з часом очільник Одеської ОВА повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожого удару зросла до 10 громадян. З них четверо госпіталізовані.

Українські порти в Одесі та Чорноморську, через які проходить левова частка українського експорту, особливо аграрного, фактично припинили роботу після російських ударів.

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