У застосунку Резерв+ тепер відображається фото власника

У застосунку Резерв+ оновлено електронний документ — відтепер у Резерв ID автоматично підтягуватиметься фото власника. Про це 10 грудня повідомила пресслужба Міноборони.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук наголосила:

📢 «Наявність фото зробить перевірку документів громадян швидшою і прозорішою для всіх».

☝️ Фото відображатиметься лише у власників біометричних паспортів, але Резерв ID без фото залишається повноцінним юридичним документом.

Через підвищене навантаження система може підтягувати зображення з певною затримкою. Якщо фото не з’являється кілька днів, користувачам рекомендують скористатися опцією «Виправити дані онлайн» у меню застосунку.

📱 Нагадаємо, у 2026 році в Резерв+ планують запровадити функцію отримання повісток і штрафів за порушення військового обліку.

Також раніше повідомлялося, що в застосунку триває тестування нових підстав для відстрочки від мобілізації.

👉 Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів України 8 грудня затвердив оновлення «Порядку бронювання військовозобов’язаних».