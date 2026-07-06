Атака на Україну: Повітряні сили знешкодили ракети та БпЛА

Окупаційна російська армія здійснила одну з наймасштабніших повітряних операцій проти цивільної та критичної інфраструктури країни. У ніч проти 6 липня рф завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 37 ракет та 326 безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За офіційними даними військового командування, основним напрямком удару став Київ та область.

Загальна кількість засобів ворожого повітряного нападу

Для прориву української системи протиповітряної оборони ворог застосував широкий спектр ракетного озброєння та безпілотних авіаційних комплексів. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 419 засобів повітряного нападу – 68 ракет і 351 БпЛА різних типів.

Перелік зафіксованого російського озброєння:

6 протикорабельних ракет 3М22 Циркон/Онікс;

23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

351 ударний БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас», а також дронів-імітаторів типу «Пародія».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України. Всі складові протиповітряного захисту працювали в умовах підвищеної інтенсивності.

Результати бойової роботи та наслідки влучань

Українським захисникам неба вдалося ліквідувати більшу частину повітряних цілей супротивника. За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 363 цілі – 37 ракет та 326 безпілотників різних типів.

Статистика знищених повітряних цілей:

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

326 ворожих БпЛА різних типів.

Попри високу ефективність роботи підрозділів ППО, частина засобів нападу досягла своїх цілей або завдала руйнувань через падіння елементів конструкцій. Зафіксовано влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 16 локаціях. Атака тривала. В повітряному просторі України зранку перебувало декілька ударних дронів. Бойова робота по ворожім цілям також тривала.

Ситуація в Києві та приміській зоні

Наслідки ворожого обстрілу для столичного регіону виявилися важкими. Міські та обласні служби продовжують ліквідовувати руйнування у житлових кварталах.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки в Києві загинули щонайменше 12 людей, 46 постраждали. Щонайменше 15 житлових будинків зазнали пошкоджень та руйнувань у кількох адміністративних районах міста. Екстрені служби проводять пошукові та відновлювальні роботи.

Паралельно через складну безпекову ситуацію обмеження запроваджено в передмісті столиці. Жителів Вишневого Київської області через детонацію вибухонебезпечних предметів закликали не виходити на робочі місця і не перебувати на вулиці. Спеціалізовані підрозділи здійснюють заходи з очищення території. Мешканців просять користуватися офіційними джерелами інформації.