США вивели винищувачі F-22 з авіабази в Ізраїлі

Сполучені Штати Америки розпочали помітне зміщення своїх передових авіаційних потужностей із зони близькосхідного конфлікту. Це відбувається на тлі зміни формату дипломатичних та військових відносин між Вашингтоном та Тегераном. Американські військові вранці в п’ятницю вивели винищувачі п’ятого покоління F-22 з авіабази на півдні Ізраїлю. Про це напередодні повідомило видання Times of Israel.

Військове командування забезпечило швидке та приховане переміщення бойових літаків через транзитні пункти у Європі. Відомо, що щонайменше 10 винищувачів-невидимок F-22, які були розгорнуті на базі ВПС Ізраїлю Овда, вилетіли до авіабази ВПС Fairford у Великій Британії. Після короткої зупинки на європейському континенті вони відправляться безпосередньо до місць постійної дислокації у США.

Технічна унікальність F-22 та їхня роль у близькосхідній війні

Виведення цих повітряних комплексів привертає значну увагу міжнародних військових аналітиків через особливий статус літаків у глобальній системі стримування. Журналісти нагадують, що F-22, які експлуатуються виключно ВПС США, є найсучаснішими у світі винищувачами, що забезпечують абсолютну перевагу в повітрі. Вони створені для досягнення високої швидкості, маневровості та невидимості в умовах реального повітряного бою.

Дані бойові машини відіграли критично важливу роль під час нещодавнього загострення безпекової ситуації в регіоні Затоки. Літаки були розгорнуті в Ізраїлі напередодні війни з Іраном. Вони брали безпосередню та активну участь в нанесенні точних ударів по важливих цілях на території противника.

Two of the x10 F-22A Raptors landing at RAF Fairford this morning TREND42 08-171 and TREND43 08-175 pic.twitter.com/YwzdMiD3Gq — UK Aviation Movies (@Aviation_Movies) July 10, 2026

Скасування перемир’я Трампом та ядерна активність Тегерана

Поточні авіаційні маневри Пентагону відбуваються паралельно з гучними політичними заявами з боку Білого дому. Напередодні президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що Іран звернувся до Америки із наполегливим проханням продовжити двосторонні переговори. У Вашингтоні на цю пропозицію погодились, однак американські лідери чітко дали зрозуміти, що колишнє червневе перемир’я остаточно закінчилося.

Ситуація додатково ускладнюється новими даними від розвідувальних служб та супутникових моніторингових каналів. Сьогодні провідні світові ЗМІ повідомили, що Іран міг розпочати активну відбудову власних стратегічних ядерних об’єктів. Ці підприємства раніше були серйозно пошкоджені та виведені з ладу внаслідок масштабних повітряних ударів міжнародної коаліції.

👉 Також нагадаємо, що США вимагають, щоб Іран зробив публічну заяву про припинення атак на судна в Ормузькій протоці та відкриття всіх її каналів для судноплавства без стягнення плати. Іран категорично відмовляється передавати контроль над протокою.