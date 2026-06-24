Силовики рф тиснуть на путіна щодо скасування виборів

російські силовики намагаються переконати голову кремля володимира путіна терміново перенести вибори до держдуми через глибокі економічні проблеми, стрімке падіння рейтингу керівної партії «єдина росія» та нальоти дронів, що значно посилилися останнім часом. Про це повідомила «Медуза» з посиланням на два близькі до адміністрації російського диктатора джерела у середу, 24 червня.

Внутрішня політична стабільність країни-агресора опинилася під серйозною загрозою через перенесення бойових дій на її власну територію та санкційний тиск. Військове крило намагається повністю усунути цивільний блок від ухвалення ключових рішень, користуючись загальною панікою серед населення.

За їхніми словами, скасування голосування активно лобіюють керівники фсб та голова росгвардії, давній друг та колишній особистий охоронець путіна віктор золотов. Один зі співрозмовників видання окремо зазначив, що розмови про перенесення, а реально — скасування у найближчій перспективі з’явилися ще навесні 2026 року.

📢 «Почалися проблеми з бюджетом, зростання цін, урізання, скорочення на підприємствах. Зрозуміло, що ситуація лише погіршується, а це завжди відбивається на рейтингах влади. За всього контролю проводити вибори в таких умовах – завдання сміливе», – детально пояснив нинішні ризики співрозмовник видання.

Підхід силового блоку та протистояння з політичним крилом

Представники спецслужб намагаються діяти класичними методами тотальної заборони, щоб не допустити сплеску суспільного невдоволення.

Джерело зазначило, що силовики традиційно сповідують радикальний підхід “немає людини – немає проблеми”. Вони і раніше успішно керувалися ним під час координації блокування вільного інтернету. При цьому обговорення перенесення думських виборів наразі йде лише на рівні внутрішніх розмов.

📢 «Жодних документів на столі у президента не лежить, і, можливо, лежати не буде», — зауважив співрозмовник. Водночас за його словами, інтенсивність таких розмов стала сильнішою після недавніх успішних атак українських безпілотників на москву.

Проти скасування та будь-якого перенесення виборів наразі категорично виступає заступник голови ради безпеки дмитро медведєв та весь політичний блок адміністрації президента на чолі з сергієм кирієнком, кажуть джерела. За їхніми словами, для кирієнка це момент ікс, коли ти показуєш, для чого ти, власне, потрібен, а для медведєва вибори — реальна можливість отримати зрозумілу та вагому посаду спікера держдуми.

Базовий сценарій та юридичні механізми запровадження обмежень

Попри тиск генералітету, остаточне рішення залишається за керівником рф, який намагається зберегти перед світом ілюзію повної нормальності.

📢 «путін і сам прихильник проведення виборів», — вважає один зі співрозмовників видання. – «В Україні виборів немає, а в нас є», — це серйозний політичний момент для пропаганди. По-друге, скасувати вибори означає відкрито визнати, що плани повністю порушені, а ситуація є екстреною. Але кремль поки що всіма наявними силами демонструє, що все нормально.

Один із реальних способів офіційно перенести вибори — негайне оголошення надзвичайного чи воєнного стану, яке для економії ресурсів достатньо запровадити лише в окремих прикордонних регіонах. Відповідно до закону про основні гарантії виборчих прав, у такій ситуації нинішнє скликання продовжить роботу до зняття обмежень, каже провідний фахівець із виборчого права Андрій Бузін.

Нагадаємо, раніше центрвиборчком анонсував, що вибори до держдуми відбудуться з 18 по 20 вересня. путін уже підписав відповідний указ. Близький до адміністрації президента співрозмовник назвав проведення голосування базовим сценарієм та успіхом цивільних чиновників. Він додав, що скасовувати і переносити після офіційного призначення вже складніше.

Нагадаємо

Як відомо, москву атакували понад 60 дронів в ніч проти понеділка, 22 червня, через що місцеві аеропорти запроваджували жорсткі обмеження.

Після української нічної атаки, москву накрив густий дим, очевидці повідомляють про масштабні пожежі на промислових об’єктах та ураження багатоповерхового житлового будинку.