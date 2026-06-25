Засуджено трьох колишніх керівників Станиці Луганської

За доказовою базою Служби безпеки України тривалі терміни ув’язнення заочно отримали троє колишніх українських посадовців. На початку повномасштабного вторгнення рф ці особи перейшли на бік ворога і добровільно очолили окупаційний орган влади у Луганській області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Йдеться про ексголову Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченка та двох його заступників — Ірину Костан і Володимира Макєєва.

Слідство встановило, що очільник ВЦА зрадив Україну вже 26 лютого 2022 року, обійнявши посаду так званого «голови адміністрації Станично-Луганського району лнр». За місяць до цієї «команди» приєдналися Костан та Макєєв, які стали заступниками у незаконно створеній окупаційній структурі.

Сприяння ворогу та робота на кремль

Зрадники активно допомагали загарбникам в «інтеграції» окупованої української території до складу рф. Вони здійснили повне переведення місцевих підприємств та установ під контроль країни-агресора, впроваджували російське законодавство на підконтрольній території та координували примусову паспортизацію місцевих мешканців.

Сьогодні ці особи продовжують обслуговувати інтереси кремля: Зінченко керує так званим «Станично-Луганським муніципальним округом лнр», Макєєв є його першим заступником, а Костан очолює фейкову «раду» цього окупаційного округу.

⚖️ Рішення суду та відповідальність

На основі матеріалів Служби безпеки України суд ухвалив наступні вироки щодо ворожих поплічників:

🔹 Альберта Зінченка визнано винним за частиною першою статті 111 (державна зрада) та частиною п’ятою статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

🔹 Ірину Костан та Володимира Макєєва засуджено за частиною п’ятою статті 111-1 Кримінального кодексу України до 10 років ув’язнення. Крім того, майно всіх трьох фігурантів підлягає обов’язковій конфіскації у дохід держави.

Оскільки засуджені наразі переховуються на тимчасово окупованій території, вирок було винесено в заочному режимі. Терміни відбування покарання розпочнуться з моменту їхнього фактичного затримання, наразі зрадників вже оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

👉 Також нагадаємо, що СБУ заочно повідомила про підозру ексочільниці станції на Луганщині, яка налагоджувала залізничну логістику для окупантів.