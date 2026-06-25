ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Засуджено трьох колишніх керівників Станиці Луганської

Денис Молотов
Денис Молотов
Засуджено трьох колишніх керівників Станиці Луганської
Служба безпеки України

За доказовою базою Служби безпеки України тривалі терміни ув’язнення заочно отримали троє колишніх українських посадовців. На початку повномасштабного вторгнення рф ці особи перейшли на бік ворога і добровільно очолили окупаційний орган влади у Луганській області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Йдеться про ексголову Станично-Луганської військово-цивільної адміністрації Альберта Зінченка та двох його заступників — Ірину Костан і Володимира Макєєва.

Слідство встановило, що очільник ВЦА зрадив Україну вже 26 лютого 2022 року, обійнявши посаду так званого «голови адміністрації Станично-Луганського району лнр». За місяць до цієї «команди» приєдналися Костан та Макєєв, які стали заступниками у незаконно створеній окупаційній структурі.

Сприяння ворогу та робота на кремль

Зрадники активно допомагали загарбникам в «інтеграції» окупованої української території до складу рф. Вони здійснили повне переведення місцевих підприємств та установ під контроль країни-агресора, впроваджували російське законодавство на підконтрольній території та координували примусову паспортизацію місцевих мешканців.

Сьогодні ці особи продовжують обслуговувати інтереси кремля: Зінченко керує так званим «Станично-Луганським муніципальним округом лнр», Макєєв є його першим заступником, а Костан очолює фейкову «раду» цього окупаційного округу.

⚖️ Рішення суду та відповідальність
Засуджено трьох колишніх керівників Станиці Луганської 01
Служба безпеки України

На основі матеріалів Служби безпеки України суд ухвалив наступні вироки щодо ворожих поплічників:

🔹 Альберта Зінченка визнано винним за частиною першою статті 111 (державна зрада) та частиною п’ятою статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

🔹 Ірину Костан та Володимира Макєєва засуджено за частиною п’ятою статті 111-1 Кримінального кодексу України до 10 років ув’язнення. Крім того, майно всіх трьох фігурантів підлягає обов’язковій конфіскації у дохід держави.

Оскільки засуджені наразі переховуються на тимчасово окупованій території, вирок було винесено в заочному режимі. Терміни відбування покарання розпочнуться з моменту їхнього фактичного затримання, наразі зрадників вже оголошено у розшук.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

👉 Також нагадаємо, що СБУ заочно повідомила про підозру ексочільниці станції на Луганщині, яка налагоджувала залізничну логістику для окупантів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Масований розгром у Криму: підрозділи СБС атакували понад 60 об’єктів

ВАЖЛИВО

Пастки для мандрівників до Італії: деякі звичні дії під забороною

СУСПІЛЬСТВО

На фронті зафіксовано 96 атак, найважчі бої на Покровському та Костянтинівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Конференцію з питань відновлення України URC-2026 очолить Свириденко

ВЛАДА

БпЛА “Оріон”, системи ППО, газорозподільча станція: стали відомі подробиці нічного удару по Криму

ПОДІЇ

Оголошено обов’язкову евакуацію з 12 прикордонних сіл Чернігівщини

ВІЙНА

Військові супутники рф полюють за апаратом, що допомагає ЗСУ

ПОДІЇ

Ізраїль атакував понад 80 об’єктів ліванського руху Хезболла

ПОДІЇ

Зеленський повідомив про вимкнення ворожих ретрансляторів у Білорусі

ВАЖЛИВО

Французький військовий експерт: Україна інноваційно переважає у війні

ПОДІЇ

Третій президент України Віктор Ющенко також повернув орден Польщі

ВАЖЛИВО

Тортури у підвалі Миколаївського ТЦК: ДБР передало справу до суду

ВАЖЛИВО

Іранські війська оголосили про закриття Ормузької протоки

ВАЖЛИВО

На Кінбурнській косі піднято український прапор, окупанти відступають

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 213 боєзіткнень, ворог продовжує тиск на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип