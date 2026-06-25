Військові супутники рф полюють за апаратом, що допомагає ЗСУ

Чотири російські військові супутники здійснили небезпечний маневр поблизу фінського супутника Iceye-X36, дані з якого активно використовують українські військові. Про це у середу, 24 червня, повідомляє видання Spiegel. Експерти впевнені, що у такий спосіб рф могла відпрацьовувати методи впливу на стратегічні космічні апарати країн заходу.

Незвичну активність на навколоземній орбіті зафіксувала компанія космічного моніторингу Okapi. Згідно з їхніми даними, російські супутники наблизилися до Iceye-X36 на критичну відстань — менше ніж 13 кілометрів. Для космічного простору це надзвичайно близька дистанція. З огляду на те що на низькій навколоземній орбіті апарати рухаються зі швидкістю близько 28 тисяч кілометрів на годину, фахівці класифікують такі маневри як потенційно небезпечні та провокаційні.

Походження апаратів та технологія випробувань

Йдеться про чотири супутники серії «космос», які рф запустила у квітні поточного року з космодрому плесецьк. Починаючи із середини травня, ці апарати почали активно змінювати свої траєкторії, наближаючись до західного супутника.

На думку експертів, рф навряд чи витрачала б величезні запаси палива лише заради демонстративного польоту поруч з іншим апаратом. Тому спеціалісти припускають, що кремль міг тестувати технології так званого некінетичного впливу. Зокрема, йдеться про можливість глушіння сигналів, втручання у передачу даних або навіть засліплення чутливих датчиків супутника спеціальними лазерними системами.

Експертка німецького Інституту міжнародних справ та безпеки Юліана Зюсс вважає, що кремль таким чином може надсилати сигнал країнам заходу та НАТО, демонструючи, що їхня космічна інфраструктура залишається вразливою для ворожих маніпуляцій.

Загроза вразливості інфраструктури

Водночас на цю мить ознак підготовки до фізичного знищення супутника немає. У світовій практиці ще не було зафіксовано випадків, коли одна держава навмисно збивала космічний апарат іншої країни в умовах мирного часу, оскільки це спричинило б катастрофічні наслідки у вигляді космічного сміття.

Нагадаємо, починаючи з вересня 2022 року Україна отримала завдяки проєкту «народний супутник» майже 6000 радіолокаційних космічних знімків. Космічний апарат фінської компанії Iceye дозволяє отримувати високоточні зображення незалежно від часу доби, щільності хмар чи складних погодних умов.

👉 Також раніше низка і російських, і українських джерел заявили, нібито Міноборони так і не отримало жодних даних з «супутника Притули» від фінської компанії ICEYE. А отже буцімто невідомо куди спрямували донати українців, за які й був куплений супутник