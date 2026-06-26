рф атакувала Запоріжжя: 15 поранених, серед них дев’ятирічна дитина

російські агресори вчергове завдали масованого удару по Запоріжжю. На цей час офіційно відомо про 15 постраждалих громадян, серед яких є дитина. Про оперативну ситуацію в обласному центрі поінформував начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у своєму Telegram-каналі у п’ятницю, 26 червня.

Протягом короткого проміжку часу жителів Запоріжжя та прилеглих територій попереджали про серйозну загрозу застосування балістичного озброєння, ворожих ударних безпілотників, а також керованих авіаційних бомб (КАБів).

📢 «Дим, який бачать запоріжці, – наслідки ворожої атаки… Медики надають допомогу постраждалим», – написав очільник ОВА у перших повідомленнях, коли кількість поранених стрімко зростала від шести до п’ятнадцяти осіб.

Посадовець також оприлюднив фотографії з місць безпосередніх «прильотів», на яких чітко видно масштабне займання.

Руйнування цивільної інфраструктури та стан поранених

Внаслідок ворожих влучань у місті спалахнула потужна пожежа. Суттєвих пошкоджень зазнали місцеві складські приміщення, а також офісна будівля. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна, фасади й покрівлі прилеглих житлових будинків, а поруч із місцем вибуху загорілися цивільні автомобілі.

Запоріжці, які отримали травми різного ступеня тяжкості, продовжують звертатися за допомогою до лікарень. Наразі медична допомога знадобилася жінкам віком від 21 до 86 років. Серед постраждалих є дев’ятирічний хлопчик, його травми оцінюють як неважкі, тому після отримання первинної медичної допомоги дитина лікуватиметься вдома під наглядом батьків.

Загалом госпіталізовано чотирьох людей, зокрема 45-річну жінку, стан якої лікарі оцінюють як тяжкий. Усім пацієнтам надається повний комплекс необхідних медичних послуг.

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Хронологія обстрілів Запоріжжя

Варто нагадати, що місто потерпає від регулярних ударів. Сьогодні вночі російські військові також атакували Запоріжжя, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок, а поранення отримала 55-річна жінка.

Окрім цього, у минулу суботу, 20 червня, російські агресори вчергове атакували місто, випустивши по Запоріжжю одразу дев’ять керованих авіаційних бомб: п’ятеро людей загинули на місці, а ще 11 цивільних мешканців дістали поранення.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на 26 червня російські воєнні злочинці здійснили черговий цинічний напад на енергетичну та цивільну інфраструктуру Вилківської міської територіальної громади, що на Одещині.