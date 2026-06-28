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Урочисті заходи до Дня Конституції: Олексій Харченко вручив державні нагороди та відзнаки луганцям

Денис Молотов
Денис Молотов
Урочисті заходи до Дня Конституції: Олексій Харченко вручив державні нагороди та відзнаки луганцям
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 28.06.2026

Представники громад області зібралися у Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі, який пережив кілька релокацій і став одним із найяскравіших символів незламності Луганщини. Метою зустрічі стало урочисте відзначення 30-ї річниці ухвалення Конституції України.

Святковий захід відкрили патріотичною літературною композицією «Людина, яка написала майбутнє», присвяченою гетьману Пилипу Орлику — творцю першої офіційно визнаної української Конституції.

До присутніх у залі звернувся очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, який наголосив на історичній спадкоємності українського конституціоналізму та невідворотності звільнення тимчасово загарбаних ворогом територій.

📢 «Історія створення нашої Конституції сягає часів кодифікації Київської Русі. Коли Незалежна Україна прийняла свій Основний Закон, за ним стояли сторіччя української політичної думки. Для луганців Конституція – це те, що визначає нас Українцями. Ми твердо знаємо: конституційний лад обов’язково буде відновлено на кожному клаптику нашої рідної землі. Український прапор знову замайоріть над Луганськом, Лисичанськом і Старобільськом, Сватовим і Рубіжним. Закон і справедливість повернуться, а права кожної людини, яка постраждала від війни, будуть захищені та відновлені», — підкреслив керівник ОВА.

В урочистій обстановці Олексій Харченко вручив державні нагороди та почесні обласні відзнаки луганцям, які своєю щоденною працею, високою професійністю та відданістю зміцнюють державу, допомагаючи їй вистояти в умовах воєнного стану.

Нагородження видатних земляків

Згідно з Указами президента України, високі державні нагороди та звання отримали цивільні діячі, волонтери та митці Луганщини.

Орденами «За заслуги» III ступеня були нагороджені Марк Рєутов та Павло Фіалковський, які є членами правління громадської організації «Ветерани Чорнобиля міста Сіверськодонецька».

Президентською відзнакою «За оборону України» посмертно вшанували Олександра Турлуківського — головного сапера міжнародної гуманітарної організації DRC (Данська рада у справах біженців). Цю ж державну відзнаку отримали Олександра Маслякова — волонтерка та начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Коломийчиської сільської ради, а також Олександр Чернецький — волонтер і керівник фермерського господарства «Адоніс-Агро» Сватівського району.

Почесне звання «Заслужений артист України» було офіційно присвоєне Катерині Саченко — талановитій акторці драми вищої категорії Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру.

За зразкове виконання службових обов’язків в умовах воєнного стану відомчі Подяки від Міністерства розвитку громад та територій України отримали працівники житлово-комунальної сфери: водій автотранспортних засобів КП «Лисичанська ЖЕК №5» Юрій Ткаченко, механік цього ж підприємства Андрій Боюн та машиніст екскаватора КСП «Лисичанськводоканал» Михайло Кафтанов.

За вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного співробітництва та системну допомогу Збройним Силам України Почесною відзнакою «За розвиток регіону» було нагороджено Робертаса Габуласа — Почесного консула Литовської Республіки в Луганській області. Окрім цього, ще 20 луганців, які зробили вагомий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, отримали обласні відзнаки різного ступеня.

Новий Амбасадор Луганщини

Важливою подією заходу стало те, що керівник області в урочистій обстановці вручив офіційне посвідчення Амбасадора Луганщини Герою України Володимиру Жемчугову.

📢 «Я пригадую 2014 рік, коли окупували мою рідну частину Луганської області – м. Хрустальний. Тоді багатьом було незрозуміло: хто ми луганці – зрадники, «сєпари» чи патріоти? Дуже важливо, щоб усі знали, що Луганщина була, є і буде українською!», — емоційно прокоментував рішення стати офіційним представником свого краю пан Володимир.

Свій творчий талант та святковий настрій учасникам урочистостей подарували артисти Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. У їхньому професійному виконанні зі сцени прозвучали класичні та сучасні музичні твори відомих українських композиторів.

Попри важкі випробування, тривалу тимчасову окупацію рідних міст і сіл, а також вимушене розсіювання по всій країні та світу, жителі області довели, що залишаються єдиною, нероздільною та незламною громадою.

👉 Також нагадаємо, що у День 30-ї річниці ухвалення Конституції України очільник Луганської ОВА Олексій Харченко разом із представниками регіональних правоохоронних органів та громадськості області поклали квіти до Меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

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