Німеччина потерпає від рекордної спеки: встановлено новий історичний максимум

Німеччина потерпає від екстремальних температур, які охопили країну цими днями. На території держави встановлено новий історичний максимум, який уперше впевнено перевищив позначку понад 40 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє міжнародна інформаційна служба Deutsche Welle.

Аномально високу для європейського літа спеку метеорологи зафіксували у суботу, 27 червня. Спеціалізована вимірювальна станція, яка розташована в селищі Древіц, продемонструвала показник у 41,5°C. Наразі це найвищий рівень температури повітря, офіційно зареєстрований за всю історію спостережень у ФРН.

Німецька метеорологічна служба (DWD) нині активно опрацьовує та верифікує отримані з вимірювальних приладів дані. Поки що фахівці називають ці цифри попередніми, а офіційне підтвердження та остаточне внесення показників до кліматичних реєстрів планують оприлюднити в понеділок, 29 червня.

Німецькі метеорологи змушені працювати у посиленому режимі через погодні аномалії, здійснюючи безперервний моніторинг показників. Свіжі математичні моделі розрахунків синоптиків DWD дають тривожні прогнози на найближчі дні: стовпчик термометра в окремих регіонах може перетнути критичну межу у 42°C.

Стрімке оновлення рекордів та боротьба регіонів

Поточна хвиля тепла виявилася настільки потужною, що попередній температурний максимум у країні не зміг протриматися навіть доби. Зміна температурних лідерів відбувалася за такою хронологією:

26 червня: у районі Бурбах на заході Саарбрюккена прилади зафіксували рекордні 41,3°C.

у районі Бурбах на заході Саарбрюккена прилади зафіксували рекордні 41,3°C. 27 червня (вдень): у тому ж таки Бурбасі повітря прогрілося ще сильніше — температура піднялася до 41,4°C.

у тому ж таки Бурбасі повітря прогрілося ще сильніше — температура піднялася до 41,4°C. 27 червня (увечері): селище Древіц остаточно перехопило температурне лідерство у країні з вражаючим показником у 41,5°C.

Наразі південно-західна та східна частини Німеччини фактично змагаються між собою за умовне звання найгарячішого регіону республіки. Фахівці закликають населення до максимальної обережності, адже такі екстремальні погодні умови негативно впливають на загальне здоров’я людей та створюють надвисоке навантаження на роботу транспортної і критичної інфраструктури.

Загальноєвропейська криза через погодні аномалії

Загалом уся Західна та Центральна Європа зіткнулася з однією з найпотужніших і найнебезпечніших хвиль спеки цього року. Через екстремально високі показники температур влада низки європейських країн змушена оперативно запроваджувати жорсткі надзвичайні заходи. Зокрема, у деяких регіонах обмежують продаж та вживання алкогольних напоїв, масово скасовують великі спортивні та культурні події, а також готують рішення щодо дострокового закриття шкіл та дитячих садочків задля безпеки дітей.

👉 Також нагадаємо, що сильні землетруси сталися в Японії та Афганістані, проте наразі найбільша кількість постраждалих від підземних поштовхів зафіксована на території сусіднього Пакистану.