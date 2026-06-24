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Зеленський повідомив про вимкнення ворожих ретрансляторів у Білорусі

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський повідомив про вимкнення ворожих ретрансляторів у Білорусі
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Шостий президент України В.О. Зеленський повідомив, що з 22 червня ретранслятори на території Білорусі, які раніше слугували для коригування російських ударів по українських містах, більше не працюють. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами у середу, 24 червня, передає «Укрінформ».

Зупинка роботи даного обладнання є прямим результатом дипломатичного та безпекового тиску на керівництво Білорусі. Це рішення суттєво обмежує можливості окупантів щодо точного наведення засобів ураження на північні регіони України.

📢«За наявною інформацією, яку мені доповідав Головком, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні — я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую й щоденні доповіді отримую. Факт — що ретранслятори на сьогодні не працюють», — зазначив президент.

Передісторія та технічне значення ретрансляторів

Ще 19 червня В.О. Зеленський дав самопроголошеному керівнику Білорусі тиждень на повний демонтаж вказаних систем, які були розміщені на білоруській території для підтримки ворожої авіації та ударних безпілотників.

Згодом президент уточнив, що має на увазі саме чотири такі ретранслятори, які були встановлені в Гомельській та Брестській областях. Протягом останніх місяців саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури Житомирської, Рівненської і Волинської областей.

Наразі українська розвідка продовжує моніторинг території Білорусі, щоб переконатися, що ці системи не будуть активовані знову. У разі виявлення спроб використання білоруської інфраструктури для сприяння агресії проти України, офіційний Київ залишає за собою право на відповідні дії згідно з міжнародним правом.

👉 Нагадаємо, ще в лютому 2026 року було повідомлено, що білоруси повинні розуміти усі ризики, які тягнуть за собою дії влади країни, як, наприклад, розгортання ретрансляторів для управління ударними дронами.

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