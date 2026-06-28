Олексій Харченко поклав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні та привітав луганців із Днем Конституції

У День 30-ї річниці ухвалення Конституції України очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко разом із представниками регіональних правоохоронних органів та громадськості області поклали квіти до Меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Цей захід став символом вдячності та глибокої шани усім Героям, які заплатили найвищу ціну за незалежність, свободу та правовий розвиток нашої країни.

Паралельно начальник ОВА оприлюднив офіційне святкове звернення до земляків, закликавши вірити у невідворотне звільнення рідного краю та відновлення законності.

Шановні жителі Луганщини!

Щиро вітаю вас із визначним державним святом — Днем Конституції України!

Основний Закон нашої держави проголошує фундаментальну істину: людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю держави.

Сьогодні, коли ворог намагається знищити нашу ідентичність і заперечити саме право на існування, ці конституційні принципи набули для кожного луганчанина особливого, сакрального значення.

Попри важкі випробування, тимчасову окупацію міст і сіл та вимушене розсіювання по всій країні й світу, луганці залишаються єдиною, нероздільною громадою. Саме тому ми звернулись до керівників усіх регіонів України із Маніфестом «Захисту, збереження та відновлення Луганщини» та закликали їх сприяти збереженню локальної ідентичності наших жителів.

Ми твердо знаємо: конституційний лад обов’язково буде відновлено на кожному клаптику нашої рідної землі. Український прапор знову замайоріють над Луганськом, Лисичанськом і Старобільськом, Сватовим і Рубіжним. Закон і справедливість повернуться, а права кожної людини, яка постраждала від війни, будуть захищені та відновлені.

Луганщина буде звільнена і відновлена — не лише географічно, а й культурно, історично та ментально.

За це б’ються наші земляки на передовій, працюють у тилу, волонтерять і тримають стрій, демонструючи всьому світу, що Луганщина — це Україна.

Дякую кожному з вас за незламність, вірність присязі та Українському народові. Нехай Основний Закон буде дороговказом на нашому шляху до Перемоги та повернення додому.

Бажаю вам міцного духу, непохитної віри, безпеки рідним та скорішого миру на нашій звільненій Луганській землі!

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Олексій ХАРЧЕНКО