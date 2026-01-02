Україна і НАТО, на переконання міністра оборони Словаччини Роберта Каліняка, є несумісними, а перспективи євроінтеграції Києва залишаються вкрай проблемними. Про це він заявив в інтерв’ю інформаційному агентству TASR.

Роберт Каліняк, який є соратником прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, також різко висловився щодо діяльності так званої «коаліції охочих», поставивши під сумнів її реальну ефективність.

📢 «Вона відрядила якихось солдатів? Ні, не відрядила. Звичайно, що ні», — заявив міністр, додавши, що, на його думку, Україна нібито мала можливість завершити війну ще у 2022 році.

Окремо Каліняк висловився щодо безпекової архітектури Європи, заявивши, що Європейський Союз не повинен втручатися у сферу спільної оборони. За його словами, керівну роль у цих питаннях має відігравати виключно Північноатлантичний альянс, оскільки, як він наголосив, «два командування не можуть ефективно забезпечити оборону».

☝️ Заяви міністра оборони Словаччини пролунали на тлі критики з боку офіційної Братислави щодо політики ЄС у питанні розширення. Раніше прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявляв, що до Сербії висуваються «надмірні вимоги» для вступу до Європейського Союзу. Тоді як, за його словами, «непідготовлена» Україна отримує активну політичну підтримку з боку провідних країн ЄС.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Угорщина, Словаччина та Чехія не матимуть фінансових зобов’язань у межах рішення про надання Україні 90 млрд євро фінансової підтримки ЄС у 2026–2027 роках.

👉 Також раніше Голова дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що росія намагається зірвати мирний процес. Країна-агресорка поширює безпідставні твердження про нібито «українську атаку» на резиденцію російського диктатора володимира путіна.