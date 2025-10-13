Вівторок, 14 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Шарм-ель-Шейху підписано угоду про припинення вогню в секторі Гази

Денис Молотов
Денис Молотов
У Шарм-ель-Шейху підписано угоду про припинення вогню в секторі Гази

У понеділок, 13 жовтня, президенти Єгипту, Туреччини, США та емір Катару підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази. Про це інформує телеканал Al Jazeera.

У Шарм-ель-Шейху підписано угоду про припинення вогню в секторі ГазиПідписання документа відбулося під час міжнародного саміту у Шарм-ель-Шейху, який організував Єгипет. У церемонії взяли участь президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, президент США Дональд Трамп та емір Катару шейх Тамім бін Халіфа Аль Тані.

Загалом у саміті беруть участь 19 глав держав та урядів, однак представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС не були залучені до процесу підписання.

📢 Як зазначає CNN, Дональд Трамп назвав підписання документа«дуже важливим кроком». Також він і повідомив, що згодом виступить зі зверненням до преси, після чого проведе закриту зустріч із лідерами країн-учасниць.

☝️Раніше стало відомо, що сторони безпосереднього конфлікту — Ізраїль та ХАМАС — не були запрошені на мирний саміт у Шарм-ель-Шейху. Саміт був організований Єгиптом для обговорення шляхів врегулювання ситуації в секторі Гази.

👉 Також нагадаємо, що Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп використовуватиме ті ж методи для тиску на російського диктатора путіна, що й на Близькому Сході.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 198 бойових зіткнень, ворог запустив понад 2 тисячі дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

США заблокували нафтопостачання до Сербії

ЕКОНОМІКА

Прем’єр Франції Себастьєн Лекорню пояснив причини своєї раптової відставки та повернення

ПОЛІТИКА

Генштаб оновив карту бойових дій: понад половина з 200 боїв – на трьох напрямках

ВІЙНА

Військові у М’янми вбили протестувальників

ПОДІЇ

Чверть боїв – на Покровському напрямку: Генштаб оновив карту бойових дій

ВІЙНА

До суду скеровано справу колаборантів, які очолювали «мінтранс лнр»

КРИМІНАЛ

Сибіга: росія гірша за ХАМАС і має відчути справжню ціну війни

ВАЖЛИВО

Південна Африка розслідує, як їхнє “цивільне” обладнання потрапило до дронів-камікадзе рф

ПОДІЇ

На фронті відбулося 234 боєзіткнення:майже половина наПокровському та Олександрівському напрямках

ПОДІЇ

Німецька розвідка має докази планів нападу росії на НАТО

ПОЛІТИКА

Слов’янськ під обстрілом: росіяни скинули дві авіабомби, є поранені

ВАЖЛИВО

В окупованій Феодосії палає нафтобаза: дим видно на 12 км

ВІЙНА

Сватівська громада активно підтримує Сили оборони та допомагає ветеранам

ЛУГАНЩИНА

Зеленський назвав вартість та ефективність дронів-перехоплювачів проти Shahed

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"