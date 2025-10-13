У Шарм-ель-Шейху підписано угоду про припинення вогню в секторі Гази

У понеділок, 13 жовтня, президенти Єгипту, Туреччини, США та емір Катару підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази. Про це інформує телеканал Al Jazeera.

Підписання документа відбулося під час міжнародного саміту у Шарм-ель-Шейху, який організував Єгипет. У церемонії взяли участь президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, президент США Дональд Трамп та емір Катару шейх Тамім бін Халіфа Аль Тані.

Загалом у саміті беруть участь 19 глав держав та урядів, однак представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС не були залучені до процесу підписання.

📢 Як зазначає CNN, Дональд Трамп назвав підписання документа«дуже важливим кроком». Також він і повідомив, що згодом виступить зі зверненням до преси, після чого проведе закриту зустріч із лідерами країн-учасниць.

☝️Раніше стало відомо, що сторони безпосереднього конфлікту — Ізраїль та ХАМАС — не були запрошені на мирний саміт у Шарм-ель-Шейху. Саміт був організований Єгиптом для обговорення шляхів врегулювання ситуації в секторі Гази.

👉 Також нагадаємо, що Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп використовуватиме ті ж методи для тиску на російського диктатора путіна, що й на Близькому Сході.