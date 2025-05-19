Понеділок, 19 Травня, 2025
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У Румунії дозволили армії збивати дрони: підписано закон

Денис Молотов
Денис Молотов
У Румунії дозволили армії збивати дрони: підписано закон

У Румунії офіційно набули чинності закони, що надають збройним силам країни більше повноважень. Зокрема — право збивати безпілотники, які незаконно з’являються в повітряному просторі держави. Як повідомляє Digi24, відповідні документи підписав тимчасовий президент Іліє Боложан.

📢 «Нові норми дозволяють армії збивати БпЛА, які без дозволу перебувають у повітрі над територією Румунії. Крім того, закріплено порядок проведення військових місій та операцій всередині країни у мирний час», — зазначається в повідомленні.

☝️ Нагадаємо:
  • У лютому цього року верхня палата румунського парламенту ухвалила два законопроєкти, які передбачають можливість знищення дронів-порушників і проведення внутрішніх військових операцій у мирний час.
  • Один із російських безпілотників під час масованої атаки на Україну в ніч на 29 квітня на нетривалий час залетів у повітряний простір Румунії. Це спричинило резонанс у Бухаресті.

Нове законодавство стало відповіддю на загрози, що виникають у зв’язку з російською війною в Україні. А також зростанням кількості випадків, коли ворожі безпілотники наближаються до кордонів країн-членів НАТО.

👉 Зазначимо, що смертоносна атака російського дрона на пасажирський мікроавтобус у Сумській області, що сталася 17 травня, виявилася найкривавішою за останні тижні. Про це заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини Даніель Белл.

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