У Раді відбулося блокування трибуни з вимогою відставки Уряду

Нардепи фракції «Європейська солідарність» 18 листопада під час пленарного засідання здійснили блокування трибуни Верховної Ради, вимагаючи відставки усього складу уряду. Через це спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив перерву, щоб визначитися, як діяти далі. Про події в сесійній залі повідомляє hromadske.

Під час виступу лідер фракції «ЄС» заявив, що чинна влада не може обмежитися звільненням лише двох міністрів — очільників Мін’юсту та Міненерго Германа Галущенка і Світлани Гринчук. Вони мали бути відправлені у відставку цього дня. Він назвав їх «цапами-відбувайлами», а також додав, що нині «Господь подарував шанс особисто зустрітися із Зеленським, аби почати чесний діалог національного порятунку».

Лунали заклики «зупинити уряд Алі-баби» та «рішуче сформувати коаліцію та відновити довіру народу».

📢 Після промови глава фракції звернувся до депутатів своєї, які стояли поруч, зі словами: «Не розходимося». За цим закликом нардепи почали скандувати в унісон: «Уряд геть!». У відповідь на це Руслан Стефанчук був змушений перервати засідання парламенту.

Вже після 13:00 засідання так й не розпочалось, а більшість народних обранців покинули сесійну залу.

Відомо, що 12 листопада до Верховної Ради надійшло подання про звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики та Германа Галущенка — з посади міністра юстиції.

Того ж дня, 12 листопада, шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що міністри юстиції та енергетики мають бути звільнені через плівки, оприлюднені НАБУ, що стали підставою для кадрових рішень.

👉 Також нагадаємо, що Уряд України доручив провести комплексну перевірку найбільших державних компаній країни.