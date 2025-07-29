У Чернівецькій області відбувся землетрус

У Чернівецькій області вранці 29 липня було зафіксовано землетрус. За даними Головного центру спеціального контролю, підземні поштовхи мали магнітуду 2,3 за шкалою Ріхтера. Епіцентр знаходився в районі між населеними пунктами Волока та Грушівка, які розташовані в Чернівецькому районі.

Сейсмологи встановили, що епіцентр залягав на дуже малій глибині — лише 2 кілометри. Такі землетруси зазвичай не мають суттєвих наслідків і класифікуються як ледве відчутні. Згідно з офіційною інформацією, подібні поштовхи не становлять небезпеки для населення чи інфраструктури.

Жодних повідомлень про руйнування чи постраждалих на цю мить не надходило. Це вже не перший випадок сейсмічної активності в регіоні за останній час.

Зокрема, 13 липня у цьому ж регіоні було зафіксовано ще один землетрус. Його магнітуда становила 2,6. Як і цього разу, загроз для мешканців не виникло.

Крім того, лише два дні тому, 27 липня, поштовхи фіксували і на Полтавщині. Там землетрус досяг магнітуди 2,9 і мав глибину епіцентру 7,1 км. Його зареєстрували поблизу села Старі Санжари, що у Полтавському районі.

Українські сейсмологи наголошують, що в межах нашої території час від часу можуть фіксуватися незначні природні зрушення. Вони, як правило, не викликають руйнувань, але свідчать про те, що Україна — не повністю сейсмічно спокійна зона, особливо в західних і центральних регіонах.