Середа, 29 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

У Німеччині та Польщі занепокоєні напливом молодих українських чоловіків

Денис Молотов
Денис Молотов
У Німеччині та Польщі занепокоєні напливом молодих українських чоловіків

Політики у Німеччині та Польщі — двох країнах, де проживають найбільші українські громади в ЄС — висловили занепокоєння через різке збільшення кількості молодих українських чоловіків. Вони стрімко прибувають після послаблення правил виїзду з України. Про це повідомило видання Politico.

☝️ Хоча загальний рівень підтримки українців у цих країнах залишається високим, зростання кількості молодих чоловіків викликає критику з боку ультраправих партій. Дискусія загострюється напередодні четвертої зими повномасштабного вторгнення рф. Саме зараз мільйони українців ризикують залишитися без опалення, води та електрики через російські атаки.

У Німеччині члени правлячої консервативної партії канцлера Фрідріха Мерца попереджають, що суспільна підтримка України може послабитися, якщо молоді українські чоловіки сприйматимуться як ті, що уникають служби у ЗСУ.

📢 «Нам не цікаво, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість захисту своєї країни», — заявив Юрген Гардт, старший депутат із зовнішньої політики від консерваторів.

У Польщі партія «Конфедерація» виступила з подібною риторикою:

📢 «Польща не може продовжувати бути притулком для тисяч чоловіків, які мали б захищати власну країну. Натомість вони обтяжують польських платників податків», — заявили представники партії.

📊 За новими правилами законодавці дозволили чоловікам віком 18–22 років виїжджати та повертатися без ризику переслідування. Мета цього рішення — зменшити проблеми з мобілізацією та запобігти виїзду неповнолітніх до набуття повноліття.

  • За даними прикордонної служби Польщі, кількість українських чоловіків у віці 18–22 років зросла з 45 300 на початку 2025 року до 98 500 у вересні-жовтні.
  • У Німеччині потік молодих чоловіків підвищився з 19 на тиждень у серпні до 1 400–1 800 на тиждень у жовтні.

💶 Окрім цього, в обох країнах тривають дискусії про соціальні виплати. У Німеччині близько 490 тисяч українців працездатного віку отримують допомогу по безробіттю. Низка політиків пропонує обмежити доступ до цих виплат для чоловіків призовного віку.

Представники соціал-демократів натомість зазначають, що Німеччина не має права визначати, кого Україна відправляє на фронт. Водночас деякі європейські політики закликають обмежити тимчасовий захист українців у ЄС, якщо Київ не стримає зростання потоку прибулих.

Раніше прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер також заявив, що в’їзд молодих українських чоловіків до Німеччини варто обмежити. За його словами «вони мають залишатися в Україні, щоб її захищати».

Нагадаємо, що кількість українців, які шукають захисту у Німеччині, після скасування заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років зросла у десять разів. З приблизно 100 до близько 1000 осіб на тиждень.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія вдарила по Лозовій: без світла 25 тисяч абонентів

ВІЙНА

Обстріл Харкова: п’ять авіабомб рф вдарили по місту, є поранені

ВАЖЛИВО

Землетрус сколихнув Туреччину: пошкоджено будівлі, є постраждалі

ПОДІЇ

У Запоріжжі без світла залишилися понад 1700 домогосподарств

ВІЙНА

Кількість боїв на фронті за добу зросла на три чверті: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Трамп планує обговорити з Сі Цзіньпіном обмеження ядерної зброї

ПОЛІТИКА

Протезування на імплантах: сучасний підхід до відновлення усмішки

СУСПІЛЬСТВО

На Запоріжжі знищено потяг росіян із військовим вантажем

ВАЖЛИВО

В Україні стартував опалювальний сезон попри атаки на енергосистему

ВАЖЛИВО

Ворог обстріляв критичну інфраструктуру на Чернігівщині: є пошкодження

ВІЙНА

Фейк: У Вінниці військовослужбовець з Колумбії розбестив неповнолітню дівчинку

СТОПФЕЙК

Кількість боїв на фронті за добу скоротилася майже на чверть: карта від Генштабу

ПОДІЇ

У Краматорську росіяни вбили журналістів телеканалу Freedom

ВІЙНА

росія всьоме за жовтень атакувала газову інфраструктуру України

ВАЖЛИВО

Фейк: Верховний суд України дозволив українцям стріляти у представників ТЦК

СТОПФЕЙК
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"