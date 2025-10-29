У Німеччині та Польщі занепокоєні напливом молодих українських чоловіків

Політики у Німеччині та Польщі — двох країнах, де проживають найбільші українські громади в ЄС — висловили занепокоєння через різке збільшення кількості молодих українських чоловіків. Вони стрімко прибувають після послаблення правил виїзду з України. Про це повідомило видання Politico.

☝️ Хоча загальний рівень підтримки українців у цих країнах залишається високим, зростання кількості молодих чоловіків викликає критику з боку ультраправих партій. Дискусія загострюється напередодні четвертої зими повномасштабного вторгнення рф. Саме зараз мільйони українців ризикують залишитися без опалення, води та електрики через російські атаки.

У Німеччині члени правлячої консервативної партії канцлера Фрідріха Мерца попереджають, що суспільна підтримка України може послабитися, якщо молоді українські чоловіки сприйматимуться як ті, що уникають служби у ЗСУ.

📢 «Нам не цікаво, щоб молоді українські чоловіки проводили час у Німеччині замість захисту своєї країни», — заявив Юрген Гардт, старший депутат із зовнішньої політики від консерваторів.

У Польщі партія «Конфедерація» виступила з подібною риторикою:

📢 «Польща не може продовжувати бути притулком для тисяч чоловіків, які мали б захищати власну країну. Натомість вони обтяжують польських платників податків», — заявили представники партії.

📊 За новими правилами законодавці дозволили чоловікам віком 18–22 років виїжджати та повертатися без ризику переслідування. Мета цього рішення — зменшити проблеми з мобілізацією та запобігти виїзду неповнолітніх до набуття повноліття.

За даними прикордонної служби Польщі , кількість українських чоловіків у віці 18–22 років зросла з 45 300 на початку 2025 року до 98 500 у вересні-жовтні .

У Німеччині потік молодих чоловіків підвищився з 19 на тиждень у серпні до 1 400–1 800 на тиждень у жовтні.

💶 Окрім цього, в обох країнах тривають дискусії про соціальні виплати. У Німеччині близько 490 тисяч українців працездатного віку отримують допомогу по безробіттю. Низка політиків пропонує обмежити доступ до цих виплат для чоловіків призовного віку.

Представники соціал-демократів натомість зазначають, що Німеччина не має права визначати, кого Україна відправляє на фронт. Водночас деякі європейські політики закликають обмежити тимчасовий захист українців у ЄС, якщо Київ не стримає зростання потоку прибулих.

Раніше прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер також заявив, що в’їзд молодих українських чоловіків до Німеччини варто обмежити. За його словами «вони мають залишатися в Україні, щоб її захищати».

Нагадаємо, що кількість українців, які шукають захисту у Німеччині, після скасування заборони на виїзд для чоловіків 18–22 років зросла у десять разів. З приблизно 100 до близько 1000 осіб на тиждень.