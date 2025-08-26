Середа, 27 Серпня, 2025
Кабмін дозволив чоловікам від 18 до 22 років вільно виїжджати за кордон

Кабмін дозволив чоловікам від 18 до 22 років вільно виїжджати за кордон

26 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке змінює правила виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. Згідно з постановою, українці віком від 18 до 22 років отримують право безперешкодно перетинати державний кордон.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, підкресливши, що нові умови поширюються на всіх громадян цієї вікової категорії.

📢 «Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», – заявила Свириденко.

Важливо, що зміни почнуть діяти наступного дня після офіційного опублікування постанови. Це означає, що з моменту набуття чинності чоловіки віком 18–22 років зможуть виїжджати з країни без спеціальних дозволів чи додаткових підстав.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року уряд уже коригував правила перетину кордону. Тоді було встановлено, що українці-чоловіки віком від 18 до 60 років, які займаються перевезенням медичних вантажів чи гуманітарної допомоги, мають здійснювати перетин кордону на загальних підставах.

Нововведення, ухвалене у серпні, може вплинути на тисячі молодих українців. Зокрема тих, хто навчається за кордоном чи бере участь у міжнародних програмах обміну. Уряд наголошує, що таке рішення спрямоване на збереження освітніх, трудових та соціальних зв’язків молодого покоління з Україною, попри виклики війни.

☝️ Також раніше повідомлялось, що гарантії безпеки України мають бути юридично зобов’язальними та ефективними. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга під час телефонної розмови з міністрами закордонних справ європейських країн та державним секретарем США Марком Рубіо.

