Кабмін дозволив чоловікам від 18 до 22 років вільно виїжджати за кордон

26 серпня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке змінює правила виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану. Згідно з постановою, українці віком від 18 до 22 років отримують право безперешкодно перетинати державний кордон.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, підкресливши, що нові умови поширюються на всіх громадян цієї вікової категорії.

📢 «Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною», – заявила Свириденко.

Важливо, що зміни почнуть діяти наступного дня після офіційного опублікування постанови. Це означає, що з моменту набуття чинності чоловіки віком 18–22 років зможуть виїжджати з країни без спеціальних дозволів чи додаткових підстав.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року уряд уже коригував правила перетину кордону. Тоді було встановлено, що українці-чоловіки віком від 18 до 60 років, які займаються перевезенням медичних вантажів чи гуманітарної допомоги, мають здійснювати перетин кордону на загальних підставах.

Нововведення, ухвалене у серпні, може вплинути на тисячі молодих українців. Зокрема тих, хто навчається за кордоном чи бере участь у міжнародних програмах обміну. Уряд наголошує, що таке рішення спрямоване на збереження освітніх, трудових та соціальних зв’язків молодого покоління з Україною, попри виклики війни.

