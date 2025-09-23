У НАТО рішуче відповіли на порушення повітряного простору союзників

В НАТО повідомили, що вторгнення російських літаків у повітряний простір Естонії стало приводом для скликання засідання Північноатлантичної ради. Рада зібралася на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, повідомила пресслужба Альянсу у вівторок, 23 вересня.

Інцидент стався 19 вересня, коли три російські винищувачі МіГ-31 перебували в небі Естонії понад 10 хвилин. Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) надав членам Ради детальний звіт про цей випадок.

📢 «Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії. Це вторгнення є частиною ширшої схеми дедалі більш безвідповідальної поведінки росії», – йдеться у заяві Альянсу.

В НАТО підкреслили, що це вже друге засідання Ради за статтею 4 протягом двох тижнів. 10 вересня аналогічні консультації були проведені через масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Подібні інциденти також нещодавно зафіксовані у Фінляндії, Латвії, Литві, Норвегії та Румунії.

📢 «Ми висловлюємо повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. росія несе відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, загрожують прорахунками та ставлять під ризик життя. Вони повинні припинитися», – заявили в НАТО.

Альянс наголосив, що реакція союзників на «безрозсудні дії росії» залишатиметься рішучою. НАТО запевнив, що у москви не повинно бути жодних сумнівів у готовності використати всі засоби для самозахисту.

📢 «У росії не повинно бути жодних сумнівів: НАТО і союзники застосують усі необхідні засоби для самозахисту та стримування загроз. Наша відданість статті 5 є непохитною», – йдеться у заяві.

Напередодні кремль заперечив факт вторгнення своїх винищувачів у повітряний простір Естонії. У відповідь міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна представив докази порушення на засіданні Ради безпеки 22 вересня.

У цей же час в Естонії заявили, що не виключають можливості розміщення на своїй території ядерної зброї союзників.