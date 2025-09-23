Вівторок, 23 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Естонія готова розмістити у себе ядерні бомби

Денис Молотов
Денис Молотов
Естонія готова розмістити у себе ядерні бомби

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив готовність своєї країни розмістити на території британські винищувачі F-35A, які мають здатність нести ядерні боєприпаси. Про це він сказав у коментарі для The Telegraph, відповідаючи на запитання журналістів.

📢 «Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників», – заявив Певкур.

Його слова прозвучали невдовзі після інциденту, коли російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії 19 вересня. За даними Таллінна, російські літаки перебували у небі країни близько 12 хвилин.

Видання зазначає, що у разі розміщення літаків з ядерним потенціалом біля своїх кордонів, москва може відреагувати «з люттю».

При цьому британські F-35 вже використовуються на ротаційній основі на авіабазі Амарі в Естонії в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, що також охоплює Латвію та Литву. Нові винищувачі шостого покоління, за прогнозами, з’являться до кінця десятиліття.

Джерело, пов’язане з британськими військовими, висловило думку, що «нема потреби мати стратегічний потенціал передового базування на тактичній позиції в Естонії». За його словами, винищувачі F-35A можуть стати радше фактором ескалації, ніж стримування, і при цьому залишаються вразливими у випадку першого удару росії.

Напередодні кремль цинічно заперечив факт вторгнення своїх МіГ-31 в повітряний простір Естонії. Водночас глава МЗС країни Маргус Тсахкна оприлюднив докази цього порушення під час засідання Ради безпеки ООН 22 вересня.

Готовність Естонії прийняти британські F-35A стала сигналом про посилення оборонної співпраці у регіоні, де безпекова ситуація залишається напруженою через регулярні провокації росії.

☝️ Також нагадаємо, що Трамп заявив, що йому «не подобається» те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Герої без зброї: рятувальникам Луганщини вручили відзнаки

ЛУГАНЩИНА

Що відбувається з тілами, повернутими в Україну шляхом репатріації: деталі від МВС

ПОДІЇ

Луганщина долучається до нової Асоціації прифронтових міст та громад

ЛУГАНЩИНА

В Польщі тимчасово відсторонили депутатаку через конфлікт із українським таксистом

ПОДІЇ

Будинок сімейного типу Подгайко: з Луганщини до нового дому на Полтавщині

ЛУГАНЩИНА

Герасимов регулярно бреше путіну — Reuters

ПОДІЇ

Трамп заявив, що путін підвів його у питанні миру в Україні

ВАЖЛИВО

Олексій Харченко зустрівся з родинами військових у Києві

ЛУГАНЩИНА

Пенсійна система на Полтавщині: як працює зараз і що змінить накопичувальна модель

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Дядько вбивці Чарлі Кірка співпрацював з «Азовом»

СТОПФЕЙК

Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмена

ВЛАДА

Чернігівський район: частина громад без світла після атаки рф

ВІЙНА

Зеленський: Україна більше не відправляє солдатів за кордон на навчання

ВЛАДА

Іран постачає рф газові турбіни для електростанцій замість Siemens

ПОДІЇ

Масований обстріл: росіяни атакували Україну 619 ракетами й дронами

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"