Естонія готова розмістити у себе ядерні бомби

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив готовність своєї країни розмістити на території британські винищувачі F-35A, які мають здатність нести ядерні боєприпаси. Про це він сказав у коментарі для The Telegraph, відповідаючи на запитання журналістів.

📢 «Я завжди відкритий. Двері завжди відчинені для союзників», – заявив Певкур.

Його слова прозвучали невдовзі після інциденту, коли російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії 19 вересня. За даними Таллінна, російські літаки перебували у небі країни близько 12 хвилин.

Видання зазначає, що у разі розміщення літаків з ядерним потенціалом біля своїх кордонів, москва може відреагувати «з люттю».

При цьому британські F-35 вже використовуються на ротаційній основі на авіабазі Амарі в Естонії в межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії, що також охоплює Латвію та Литву. Нові винищувачі шостого покоління, за прогнозами, з’являться до кінця десятиліття.

Джерело, пов’язане з британськими військовими, висловило думку, що «нема потреби мати стратегічний потенціал передового базування на тактичній позиції в Естонії». За його словами, винищувачі F-35A можуть стати радше фактором ескалації, ніж стримування, і при цьому залишаються вразливими у випадку першого удару росії.

Напередодні кремль цинічно заперечив факт вторгнення своїх МіГ-31 в повітряний простір Естонії. Водночас глава МЗС країни Маргус Тсахкна оприлюднив докази цього порушення під час засідання Ради безпеки ООН 22 вересня.

Готовність Естонії прийняти британські F-35A стала сигналом про посилення оборонної співпраці у регіоні, де безпекова ситуація залишається напруженою через регулярні провокації росії.

☝️ Також нагадаємо, що Трамп заявив, що йому «не подобається» те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.