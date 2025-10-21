Вівторок, 21 Жовтня, 2025
У москві заперечили повідомлення про відкладену зустріч лаврова і Рубіо

На москві заперечили повідомлення про відкладену зустріч лаврова і Рубіо, назвавши їх «некоректними». Про це 21 жовтня повідомив заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков, інформує російське агентство Інтерфакс.

📢 «Неможливо відкласти те, про що не було домовленості. Те, що писали вчора деякі західні джерела, ми не підтверджували. У нас не було і близько розуміння щодо термінів і місця такого контакту. Як ідея це, звісно, є, все це має вагоме значення», – сказав заступник Лаврова.

За словами рябкова, потенційна зустріч між держсекретарем США і главою МЗС рф потребує ретельної підготовки.

📢 «Саме тому, що вага такого заходу дуже велика, він вимагає підготовки. І саме цим ми займаємося. Вчора цьому була присвячена телефонна розмова міністра з держсекретарем», – зазначив він.

Раніше низка західних ЗМІ повідомила, що зустріч лаврова і Рубіо, яка нібито мала відбутися цього тижня, була відкладена. За попередніми даними, дипломатичний контакт планували на 23 жовтня, і він мав стати підготовчим етапом до можливої зустрічі Дональда Трампа і диктатора путіна у Будапешті.

Хоча офіційних причин скасування не названо, деякі джерела припускали, що відкладення пов’язане з розбіжностями у підходах Рубіо та лаврова до можливого завершення російсько-української війни. Це, за словами співрозмовників, може також вплинути на терміни організації майбутніх переговорів між президентами США та росії.

☝️ Таким чином, попри спростування москвою інформації про відкладення, сам факт підготовки дипломатичних контактів між двома державами залишається предметом міжнародної уваги.

👉 Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп закликав не поспішати з “драконівськими санкціями” проти росії. Він несподівано пояснив, що такий крок зараз «може бути не на часі» через його останню телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним.

