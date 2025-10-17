П’ятниця, 17 Жовтня, 2025
Трамп попросив зачекати із «драконівськими» санкціями проти рф

Денис Молотов
Очільник республіканської більшості в Сенаті США, сенатор Джон Тун, оголосив про готовність своїх колег ухвалити законопроєкт, який передбачає санкції проти росії та проти країн, що продовжують імпортувати її енергоресурси. Під дію закону також можуть потрапити компанії, які допомагають підтримувати російську промисловість.

Водночас президент Дональд Трамп закликав не поспішати з цим рішенням. Він несподівано пояснив, що такий крок зараз «може бути не на часі» через його останню телефонну розмову з російським диктатором владіміром путіним.

За інформацією Politico, сенатор Тун повідомив, що обговорення законопроєкту, відомого як законопроєкт Грема-Блументаля, заплановане на найближчі тижні.

📅 «Сенат візьметься за справу упродовж наступних 30 днів», — заявив він.

За словами політика, автори законопроєкту вже узгодили з Білим домом усі технічні деталі.

📢 «Усе готово, час рухатися далі», — наголосив Джон Тун, коментуючи підготовку до голосування.

Однак пізніше президент Трамп виступив з обережною позицією.

📢 «Побачимо… Він (Тун – ред.) ще не знає про цю розмову (телефонну розмову в четвер між ним і путіним – ред.)», — сказав американський лідер під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп уточнив, що планує обговорити ініціативу із сенатором Туном та спікером Палати представників Майком Джонсоном, перш ніж ухвалювати остаточне рішення.

📢 «Я поговорю з ними трохи пізніше, і я розповім їм про це (розмову з путіним – ред.), і ми приймемо правильне рішення. Я не проти нічого. Я просто кажу. Можливо, зараз не ідеальний час», — підкреслив президент.

Нагадаємо, що один зі співавторів законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, ще навесні заявив про готовність представити документ із «драконівськими санкціями проти рф». За його словами, у Сенаті вже є достатньо голосів, щоб підтримати ініціативу. Однак, Білий дім до останнього не демонстрував готовності рухатися в цьому напрямі.

☝️ Законопроєкт Грема-Блументаля передбачає посилення тиску на російську економіку. Зокрема, обмеження імпорту нафти, газу та інших енергоресурсів із рф, а також запровадження штрафних заходів проти компаній, що сприяють російським військовим виробництвам.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп у четвер провів телефонну розмову з диктатором путіним, назвавши її “продуктивною”. Також він анонсував нову зустріч з ним у найближчі два тижні. Після цього Трамп зазначив, що США не повинні виснажувати власні запаси зброї й мають зберігати достатню кількість ракет Tomahawk для власних потреб.

