У McDonald’s у Черкасах озброєний чоловік влаштував стрілянину

Денис Молотов
У центрі Черкас озброєний чоловік увірвався до ресторану McDonald’s. Пролунали постріли. Поліція евакуювала людей та оточила будівлю. Про це повідомляє Нацполіція і Суспільне, а також локальні Телеграм-канали в четвер, 7 липня.

📢 «Поліція Черкас працює на місці стрілянини у закладі харчування у центрі міста. Попередньо відомо, що чоловік зі зброєю знаходиться всередині приміщення. Поліцейські евакуювали відвідувачів та персонал», — повідомили у Нацполіції в четвер, 7 липня.

☝️ За попередніми даними, інцидент стався у ресторані McDonald’s на вулиці Смілянській. На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики.

🔻 За повідомленням «Суспільного», невідомий зайшов до ресторану з вогнепальною зброєю. З будівлі було чутно постріли. Заклад оточили силовики.

У місцевих Telegram-каналах з’явилася інформація, що ймовірно, нападник міг накласти на себе руки. Очевидці стверджують, що поліція допитує працівника закладу, який нібито дозволив стрілку пройти до вбиральні.

🩸 Пізніше очевидці зафіксували, як з приміщення винесли закривавленого чоловіка. Ймовірно, це саме той, хто відкрив стрілянину.

📌 Офіційної інформації про поранених або загиблих наразі немає. Обставини інциденту уточнюються. Правоохоронці продовжують працювати на місці події.

👉 Також нагадаємо, що в місті Черкаси зафіксовано інцидент із чоловіком, який вистрибнув із вікна медичного закладу в момент проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Подія трапилася у середу, 30 липня.

