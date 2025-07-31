Під час ВЛК у Черкасах чоловік “вийшов” у вікно

У місті Черкаси зафіксовано інцидент із чоловіком, який вистрибнув із вікна медичного закладу в момент проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Подія трапилася у середу, 30 липня. Про це повідомили представники Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

📢 «Нині його життю ніщо не загрожує. Обставини встановлюють», — зазначили у повідомленні на офіційній сторінці ТЦК у Facebook.

Після інциденту чоловікові оперативно надали необхідну медичну допомогу. Медики констатували, що його життю нічого не загрожує.

☝️ У територіальному центрі комплектування підтвердили, що наразі триває службове розслідування, яке має з’ясувати причини та деталі того, що сталося під час проходження ВЛК.

Подібні випадки останнім часом стають об’єктом пильної уваги громадськості, особливо на тлі загострення дискусій навколо примусових мобілізаційних заходів у регіонах.

Нагадаємо

Нещодавно у Полтавській області зафіксували інцидент, який також викликав широкий резонанс. Представники Полтавського обласного ТЦК заявили про втечу групи мобілізованих чоловіків. За словами посадовців, частина місцевих жителів, яких у ТЦК назвали «нездоровою частиною суспільства», перекрила дорогу автомобілю, в якому перебували мобілізовані. Це дало можливість чоловікам утекти.

📢 «Нездорова частина суспільства перекрила дорогу автівці з мобілізованими, після чого ті змогли втекти», — ідеться у заяві Полтавського обласного ТЦК.

☝️ Обидві події – у Черкасах та Полтаві – викликають низку питань щодо морального, психологічного та правового аспекту мобілізаційної кампанії в Україні. У той час як влада наполягає на законності та необхідності таких заходів, громадськість дедалі частіше говорить про порушення прав, недостатню прозорість процедур і психологічний тиск на призовників.

💢 Також за словами нового міністра оборони України Дениса Шмигаля, начебто, реальна картина сильно відрізняється від тієї, яку часто транслюють у соцмережах чи ЗМІ. Переважна більшість громадян, які отримують повістки, приходять до центрів комплектування добровільно, не чинивши опору.