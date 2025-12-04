У Львові зарізали працівника ТЦК

У Львові чоловік під час перевірки документів вдарив ножем працівника територіального центру комплектування (ТЦК та СП), який згодом помер у лікарні. Інцидент стався 3 грудня, а офіційно про нього повідомила пресслужба Оперативного командування (ОК) «Захід» у четвер, 4 грудня.

За даними командування, група мобільного оповіщення Галицько-Франківського РТЦК та СП під час виконання службових обов’язків зіткнулася з «агресивною поведінкою» чоловіка, який «відмовлявся назватися, не надав документів, поводився зухвало та провокативно, ігноруючи вимоги правоохоронців».

📢 «Під час проведення заходів, щодо уточнення його військово-облікових документів, встановлення особи та проведення необхідних процедур, цей чоловік завдав ножового удару в пахову ділянку військовослужбовця Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу», — йдеться у повідомленні.

Також чоловік ударив у голову старшого солдата Василя Малюка, після чого втік з місця події. Усі дії групи ТЦК були зафіксовані на відеореєстраторах та здійснювалися, начебто, в межах службових повноважень у супроводі правоохоронців.

Працівника ТЦК Юрія Бондаренка госпіталізували, проте через критичну крововтрату у лікарні його не врятували. Командування повідомило, що Бондаренко був учасником бойових дій та продовжував службу у підрозділах ТЦК.

Поліція Львівської області заявила, що оперативно встановила місце перебування підозрюваного та затримала його. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину.

У правоохоронців уточнили, що інцидент стався близько 20:00 3 грудня на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові.

📢 «Під час проведення заходів оповіщення населення щодо мобілізації між 30-річним львів’янином та військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав ножового поранення в ногу працівнику ТЦК та СП, 37-річному львів’янину, та розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя ще двом військовослужбовцям, після чого втік з місця події. Пораненого ножем військовослужбовця госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у лікарні», — повідомили в поліції.

1 з 6

👉 Нагадаємо, 21 листопада в одному з районних ТЦК Одеси стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік та був поранений працівник.