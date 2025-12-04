Четвер, 4 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

У Львові зарізали працівника ТЦК

Денис Молотов
У Львові зарізали працівника ТЦК

У Львові чоловік під час перевірки документів вдарив ножем працівника територіального центру комплектування (ТЦК та СП), який згодом помер у лікарні. Інцидент стався 3 грудня, а офіційно про нього повідомила пресслужба Оперативного командування (ОК) «Захід» у четвер, 4 грудня.

За даними командування, група мобільного оповіщення Галицько-Франківського РТЦК та СП під час виконання службових обов’язків зіткнулася з «агресивною поведінкою» чоловіка, який «відмовлявся назватися, не надав документів, поводився зухвало та провокативно, ігноруючи вимоги правоохоронців».

📢 «Під час проведення заходів, щодо уточнення його військово-облікових документів, встановлення особи та проведення необхідних процедур, цей чоловік завдав ножового удару в пахову ділянку військовослужбовця Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту, що спричинило масивну внутрішню кровотечу», — йдеться у повідомленні.

Також чоловік ударив у голову старшого солдата Василя Малюка, після чого втік з місця події. Усі дії групи ТЦК були зафіксовані на відеореєстраторах та здійснювалися, начебто, в межах службових повноважень у супроводі правоохоронців.

Працівника ТЦК Юрія Бондаренка госпіталізували, проте через критичну крововтрату у лікарні його не врятували. Командування повідомило, що Бондаренко був учасником бойових дій та продовжував службу у підрозділах ТЦК.

Поліція Львівської області заявила, що оперативно встановила місце перебування підозрюваного та затримала його. Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації злочину.

У правоохоронців уточнили, що інцидент стався близько 20:00 3 грудня на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові.

📢 «Під час проведення заходів оповіщення населення щодо мобілізації між 30-річним львів’янином та військовослужбовцями територіального центру комплектування і соціальної підтримки виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав ножового поранення в ногу працівнику ТЦК та СП, 37-річному львів’янину, та розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя ще двом військовослужбовцям, після чого втік з місця події. Пораненого ножем військовослужбовця госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у лікарні», — повідомили в поліції.

👉 Нагадаємо, 21 листопада в одному з районних ТЦК Одеси стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік та був поранений працівник.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

путін підписав бюджет з найбільшими військовими видатками від часів СРСР

ПОДІЇ

рф застосовує Shahed для «полювання» на українську авіацію

ВІЙНА

За добу сталось 201 боєзіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Понад три мільйони гривень спрямовано на підтримку жителів Станично-Луганської громади

ЛУГАНЩИНА

На фронті зафіксовано 311 бойових зіткнень за добу: деталі Генштабу ЗСУ

ВІЙНА

Про нові правила перетину кордону ЄС пояснили в ДПСУ

КОРДОН

Рим затвердив новий пакет озброєння для України

ВАЖЛИВО

У Києві рятувальники завершили рятувальні роботи після удару рф

ВАЖЛИВО

Українську делегацію запрошено до США для подальшої координації плану – МЗС

ВЛАДА

На фронті 247 боїв, найбільше – на Покровському та Костянтинівському напрямках: карта

ПОДІЇ

Макрон попередив, що США можуть “зрадити” Україну – ЗМІ оприлюднили злив розмови лідерів ЄС

ПОДІЇ

Фейк: У Києві відкрили виставку «ненависті до православ’я»

СТОПФЕЙК

Україна відреагувала на заяви Казахстану про КТК

ВЛАДА

155 бойових зіткнень з початку доби: де ворог дошкуляв ЗСУ найбільше в останній день осені

ПОДІЇ

Казахстан шукає нові маршрути експорту нафти через атаку в Новоросійську

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ