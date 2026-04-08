Стратегія розвитку Луганської області: затверджено оновлений документ

Стратегія розвитку Луганської області до 2027 року отримала оновлену редакцію. Відповідне рішення ухвалене розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 07.04.2026 № 121. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА в середу, 8 квітня.

Оновлена стратегія розвитку Луганської області стала результатом спільної роботи профільної робочої групи за підтримки напрацювань членів Програми «Партнерство за сильну Україну».

☝️ Документ враховує ключові виклики, пов’язані з тимчасовою окупацією території регіону та триваючими бойовими діями.

У новій редакції стратегія розвитку Луганської області змінює традиційний підхід до регіонального планування. Основний акцент зроблено не на відбудові території як фізичного простору, а на підтримці та розвитку людського потенціалу Луганщини.

Йдеться про формування Луганщини як соціально-економічної спільноти в умовах релокації, що зберігає ідентичність, інституційну спроможність і потенціал для майбутнього відновлення після деокупації.

📝 Оновлена стратегія розвитку Луганської області визначає три ключові стратегічні цілі:

🔹 Посилення безпеки та економічної стійкості Луганської області — підтримка Сил оборони, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, релокованого бізнесу. А також забезпечення інформаційної та цивільної безпеки.

🔹 Розвиток, орієнтований на людину — інвестиції в освіту, охорону здоров’я, ментальне відновлення, соціальний захист, доступне житло, культуру, збереження локальної ідентичності та створення безбар’єрного середовища.

🔹 Стійке та ефективне публічне управління — цифровізація, підготовка до деокупації, прозорість влади, розвиток громадянського суспільства та міжнародне співробітництво.

Проєкт документа пройшов громадське обговорення та отримав позитивний висновок Міністерства розвитку громад та територій України щодо відповідності встановленим вимогам до підготовки. А також стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України.

Реалізація документа триватиме в межах оновленої Стратегії на 2021–2027 роки. Передбачено впровадження комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів. Вони реалізовуватимуться суб’єктами регіонального розвитку відповідно до Плану заходів на 2026–2027 роки, який наразі перебуває на стадії доопрацювання.

📌 Стратегія розвитку Луганської області має забезпечити збереження потенціалу регіону та підготовку до його відновлення після повернення під контроль України.

