Стратегія розвитку Луганської області: затверджено оновлений документ

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 08.04.2026

Стратегія розвитку Луганської області до 2027 року отримала оновлену редакцію. Відповідне рішення ухвалене розпорядженням голови облдержадміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 07.04.2026 № 121. Про це йдеться на офіційному сайті Луганської ОВА в середу, 8 квітня.

Оновлена стратегія розвитку Луганської області стала результатом спільної роботи профільної робочої групи за підтримки напрацювань членів Програми «Партнерство за сильну Україну».

☝️ Документ враховує ключові виклики, пов’язані з тимчасовою окупацією території регіону та триваючими бойовими діями.

У новій редакції стратегія розвитку Луганської області змінює традиційний підхід до регіонального планування. Основний акцент зроблено не на відбудові території як фізичного простору, а на підтримці та розвитку людського потенціалу Луганщини.

Йдеться про формування Луганщини як соціально-економічної спільноти в умовах релокації, що зберігає ідентичність, інституційну спроможність і потенціал для майбутнього відновлення після деокупації.

📝 Оновлена стратегія розвитку Луганської області визначає три ключові стратегічні цілі:

🔹 Посилення безпеки та економічної стійкості Луганської області — підтримка Сил оборони, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, релокованого бізнесу. А також забезпечення інформаційної та цивільної безпеки.

🔹 Розвиток, орієнтований на людину — інвестиції в освіту, охорону здоров’я, ментальне відновлення, соціальний захист, доступне житло, культуру, збереження локальної ідентичності та створення безбар’єрного середовища.

🔹 Стійке та ефективне публічне управління — цифровізація, підготовка до деокупації, прозорість влади, розвиток громадянського суспільства та міжнародне співробітництво.

Проєкт документа пройшов громадське обговорення та отримав позитивний висновок Міністерства розвитку громад та територій України щодо відповідності встановленим вимогам до підготовки. А також стратегічним цілям і пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку України.

Реалізація документа триватиме в межах оновленої Стратегії на 2021–2027 роки. Передбачено впровадження комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів. Вони реалізовуватимуться суб’єктами регіонального розвитку відповідно до Плану заходів на 2026–2027 роки, який наразі перебуває на стадії доопрацювання.

📌 Стратегія розвитку Луганської області має забезпечити збереження потенціалу регіону та підготовку до його відновлення після повернення під контроль України.

👉 Також було повідомлено, що чергове засідання платформи «Діалог з громадами» у межах роботи Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України було присвячене питанням державної політики у сфері соціального захисту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Під час атаки зруйновано дім відомої блогерки Даші Євтух

ВІЙНА

Шпигували за громадянами ЄС, США та України через “хакнуті” Wi-Fi роутери – СБУ та ФБР викрили мережу гру рф

ПОДІЇ

Дрон рф влучив у багатоповерхівку в Харкові: пожежа на двох поверхах, двоє постраждалих

ВАЖЛИВО

Суд заарештував підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК у Львові

КРИМІНАЛ

Дрон рф влучив у багатоповерхівку в Харкові: постраждали дві жінки

ВІЙНА

Трамп у зверненні до нації не оголосив про завершення війни з Іраном

ВАЖЛИВО

На Сумщині експосадовець ДСНС використовував підлеглих для приватного будівництва

КРИМІНАЛ

Орбан закликав ЄС негайно зняти санкції з російської енергетики

ПОЛІТИКА

ВПО з Сіверськодонецька на Закарпатті долучились до відновлення спільного простору

ЛУГАНЩИНА

У Харкові зафіксовано влучання дронів у багатоповерхівку

ВІЙНА

На фронті за добу сталось 146 боїв, ворог випустив 10 000 БПЛА – Генштаб

ВІЙНА

Заяви Трампа про Іран: ультиматум, переговори і загрози атак

ВАЖЛИВО

Мірча Луческу помер: легендарний тренер пішов з життя у 80 років

СПОРТ

У Нікополі росіяни вдарили дроном по автівці та вбили людину

ВІЙНА

ТЦК: місця неволі, беззаконня й антисанітарії – Лубінець

ВАЖЛИВО
