Кількість постраждалих у Києві зросла — нові дані щодо наслідків атаки

Кількість постраждалих у Києві зросла після масованої ракетно-дронової атаки, яка сталася в ніч проти 14 листопада. За оперативними даними, оприлюдненими Київською міською військовою адміністрацією (КМВА), у столиці зафіксовано 35 поранених та шістьох загиблих. Медики надають допомогу як на місцях подій, так і в лікарнях, куди надходять нові постраждалі.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив оновлену інформацію про втрати та зазначив, що ситуація в місті залишається складною. Громада отримала офіційне повідомлення про загибель шести людей та численні руйнування цивільної інфраструктури.

У поліції Київщини повідомили про чергове уточнення щодо загиблих:

📢 «Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки збільшилась до 6 людей. Щойно рятувальники деблокували ще одну людину з-під завалів будинку у Деснянському районі столиці. Аварійні роботи тривають», — зазначили у відомстві.

За словами правоохоронців, до ліквідації наслідків удару долучені майже 300 рятувальників і близько 500 поліцейських, які забезпечують координацію, евакуацію населення та організовують роботу всіх служб у постраждалих районах.

Також оприлюднено офіційне повідомлення щодо масштабу руйнувань:

📢 «22 локації у різних районах столиці — це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютна більшість ударів — по спальних районах. Окупанти вкотре свідомо били по цивільним…»

У тексті наголошується, що щонайменше четверо мешканців дев’ятиповерхового будинку загинули, а частина тіл досі не деблокована. Рятувальники працюють максимально обережно, сподіваючись знайти тих, хто міг залишитися живим.

Окремо уточнив дані очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко:

📢 «Щойно стало відомо, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб. Медики працюють, надають всю необхідну допомогу — на місцях та в медзакладах».

🚑 Евакуація та рятувальні роботи

За ніч рятувальники змогли врятувати майже 70 людей, евакуювавши їх з пошкоджених квартир і під’їздів. Понад 30 людей отримали травми різного ступеня, серед яких є дві дитини та вагітна жінка.

Біля найбільш зруйнованого будинку на Лісовому масиві розгорнули роботу мобільні підрозділи сервісного центру МВС та Міграційної служби, які допомагають постраждалим оперативно відновити документи, втрачені під час руйнувань.

📍 Пошкодження в районах Києва: детальний перелік

У місті зафіксовано руйнування понад 20 локацій у дев’яти районах столиці. Нижче — детальна інформація щодо кожного району.

Деснянський район

Пошкодження з 5-го по 9-й поверхи житлового будинку.

☑ Врятовано 16 людей;

☑ Деблоковано 2 особи;

☑ Підтверджено загибель 4 людей;

☑ Пожежу локалізовано, триває розбір завалів.

☑ Врятовано 9 осіб (4 з них поранені);

☑ Евакуйовано 50 людей;

☑ Пожежу ліквідовано.

Дніпровський район

Руйнування на першому поверсі житлового будинку, врятовано 17 осіб, пожежу погашено.

Загоряння на 20-му поверсі багатоповерхівки — ліквідовано.

Пожежа на території спортивної бази — загоряння усунуте.

Подільський район

Значні пошкодження незаселеного багатоповерхового будинку.

Пошкодження фасаду 10-поверхівки.

Часткові руйнування житлового 5-поверхового будинку.

Ураження будівлі дипломатичного представництва.

Постраждала будівля поліклініки.

Руйнування та займання на 20-му поверсі 23-поверхового будинку — пожежу ліквідовано.

Оболонський район

Загоряння у двох квартирах житлового будинку — обидві пожежі ліквідовані.

Дарницький район

Пожежа на території школи, загоряння повністю погашено.

Шевченківський район

Займання уламків на відкритій території.

Пошкодження 5-поверхової адмінбудівлі (зруйнований дах, вибиті вікна). Постраждалих немає.

Солом’янський район

Пошкодження житлової 5-поверхівки — пожежу ліквідували, врятовано 20 осіб.

Пошкодження балкона 9-поверхового будинку з подальшим займанням — пожежу погашено.

Святошинський район

Падіння уламків БпЛА у дворі житлового будинку — без загоряння.

Пожежа на 19-му поверсі 22-поверхового будинку — ліквідована.

Займання уламків БпЛА на відкритій місцевості — загоряння усунуто.

Голосіївський район

Падіння уламків безпілотника на відкритій території.

Пожежа на 3-му поверсі житлового будинку.

🏛 Пошкодження цивільної інфраструктури

Більшість уражень припала саме на цивільні об’єкти: житлові квартали, навчальні заклади, лікарні, офіси, окремі адміністративні споруди. На місцях працюють підрозділи ДСНС, поліція, комунальні служби та волонтери. Кожен випадок фіксується як доказ російських воєнних злочинів проти мирного населення.

Дані щодо руйнувань постійно уточнюються — рятувальні операції тривають.

Нагадаємо

У ніч проти 14 листопада ворог здійснив комбінований удар по Києву, застосувавши ракети «Кинджал», «Калібр», балістичні засоби ураження та значну кількість ударних дронів. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та 27 поранених, двоє з яких — діти, однак кількість постраждалих у Києві зросла вже впродовж перших годин після атаки.