Пошуки дитини на Рівненщині: залучено підводні дрони

Фото: пошукові роботи на Рівненщині / Нацполіція України / 07.04.2026

На Рівненщині тривають масштабні пошуки 4-річного хлопчика, який зник під час прогулянки з молодшим братом. До операції залучили поліцію, рятувальників, водолазів і підводні дрони. Напередодні в річці Горинь вже виявили тіло 2-річного хлопчика. Про це повідомила пресслужба Нацполіції 7 квітня.

Діти із Дубенського району приїхали гостювати до 56-річної бабусі, оскільки їхня мати перебуває на заробітках за кордоном. Жінка самостійно виховує чотирьох дітей. У родині також є 18-річна дівчина та 15-річний юнак. Сім’я на обліках не перебуває і вважається благополучною.

Перебуваючи під наглядом бабусі, двоє найменших братиків самостійно поїхали кататися на велосипедах. Коли діти довго не поверталися, рідні спочатку шукали їх власними силами, а потім звернулися до поліції.

Тіло молодшого хлопчика виявили того ж вечора близько 20:00 у річці Горинь. Через 22 дні йому мало виповнитися 3 роки. Пошуки 4-річного брата тривають.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 166 Кримінального кодексу України (залишення дитини в небезпеці).

Поліціянти разом із небайдужими громадянами продовжують оглядати закинуті господарства, криниці, чагарники та лісові масиви. Водолази вже перевірили водойму, а рятувальники додатково запустили підводні дрони.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місце перебування дитини, негайно повідомте за номерами: 066-479-50-18 або 112.

Інші трагічні випадки
  • Раніше повідомлялося, що рятувальник ДСНС потонув у річці Стрий біля Східниці під час порятунку дружини і дітей. Нещасний випадок трапився під час відпочинку у позаробочий час.
  • Також днями у Тлумачі на Івано-Франківщині на території трансформаторної підстанції виявили тіло 11-річного хлопчика.
  • У ніч на неділю, 5 квітня, в Івано-Франківську працівник поліції збив насмерть пішохода і втік з місця ДТП.
