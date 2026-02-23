У Хмельницькій області дитина загинула від вибуху гранати

У Хмельницькій області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху гранати. Його 45-річна мати отримала травми і нині перебуває в лікарні. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у понеділок, 23 лютого.
Трагедія сталася близько 21:45 22 лютого в селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади. Дитина разом із матір’ю перебувала в одній із кімнат будинку. За попередніми даними, хлопчик грався гранатою, яка здетонувала.
На місце негайно прибули медики швидкої допомоги, слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Лікарі намагалися реанімувати дитину, однак отримані травми виявилися несумісними з життям. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення.
Правоохоронці обстежили будинок і прилеглу територію на наявність інших небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи.
Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
