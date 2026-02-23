Понеділок, 23 Лютого, 2026
У Хмельницькій області дитина загинула від вибуху гранати

Денис Молотов
У Хмельницькій області дитина загинула від вибуху гранати
Фото з місця подій / Національна поліція України / 23.02.2026

У Хмельницькій області 10-річний хлопчик загинув внаслідок вибуху гранати. Його 45-річна мати отримала травми і нині перебуває в лікарні. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у понеділок, 23 лютого.

Трагедія сталася близько 21:45 22 лютого в селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади. Дитина разом із матір’ю перебувала в одній із кімнат будинку. За попередніми даними, хлопчик грався гранатою, яка здетонувала.

На місце негайно прибули медики швидкої допомоги, слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог. Лікарі намагалися реанімувати дитину, однак отримані травми виявилися несумісними з життям. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення.

Правоохоронці обстежили будинок і прилеглу територію на наявність інших небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

  • Нагадаємо, раніше у Запоріжжі внаслідок вибуху гранати в багатоповерхівці загинув 56-річний чоловік.
  • У місті Сторожинець Чернівецького району чоловік кинув гранату в бік поліцейського автомобіля — тоді поранення дістали двоє правоохоронців.
  • У Чернівцях правоохоронці оперативно затримали чоловіка, який, за попередніми даними, кинув гранату під час конфлікту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

