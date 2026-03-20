ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Харкові знеструмлено ядерну установку після атаки рф

Фото: Джерело нейтронів на базі Харківського фізико-технічного інституту.

Джерело нейтронів у Харкові було знеструмлено внаслідок російського обстрілу, який пошкодив енергетичну інфраструктуру поблизу об’єкта. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

📢 «Державна інспекція з ядерного регулювання України повідомила МАГАТЕ, що в ніч з 11 на 12 березня атаки, спрямовані на електричну підстанцію поблизу підкритичної установки джерела нейтронів у Харківському фізико-технічному інституті (ХФТІ), призвели до її відключення від електромережі до 13 березня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час відсутності зовнішнього електропостачання об’єкт перейшов на резервне живлення та використовував аварійні генератори для підтримки безпечного режиму роботи.

ℹ️ Джерело нейтронів є дослідницькою ядерною установкою, яка використовується для проведення наукових і прикладних досліджень. Зокрема, йдеться про роботи у сфері ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, хімії, біології, а також виробництво медичних радіоізотопів.

Об’єкт розташований на базі Харківського фізико-технічного інституту і не призначений для виробництва електроенергії, однак потребує стабільного енергопостачання для забезпечення безпеки.

Раніше повідомлялося, що російські війська неодноразово завдавали ударів по цьому об’єкту. Внаслідок атак джерело нейтронів у Харкові вже десятки разів втрачало електроживлення.

👉 Також нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про початок ремонтних робіт на резервній лінії електропередач Запорізької АЕС, яка з’єднує атомну станцію з об’єднаною енергосистемою України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Сили оборони України знищили понад 20 одиниць ППО рф за два тижні – Міноборони

ПОДІЇ

Оборонці з Луганщини отримали фінансову підтримку

ЛУГАНЩИНА

Генштаб повідомив про серію ударів по інфраструктурі армії рф

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Україна «вкрала 26 млрд доларів, виділених їй у рамках американської програми USAID»

СТОПФЕЙК

рф планує мобілізувати 409 тисяч військових – Сирський

ВАЖЛИВО

Конфлікт із ТЦК в Одесі: застосовано пістолет

СУСПІЛЬСТВО

Інвалідні візки в Україні: як обрати оптимальну модель для щоденного використання

СУСПІЛЬСТВО

МЗС України назвало абсурдними погрози від Ірану

ВЛАДА

На фронті вже відбулось 117 боїв, ворог застосував майже 6 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

На Харківщині росіяни вбили двох медиків швидкої допомоги

ВІЙНА

Тристоронню зустріч щодо «Дружби» зірвано – Сіярто

ПОЛІТИКА

Каллас запропонувала аналог “зернової угоди” для Ормузької протоки

ПОЛІТИКА

На фронті зафіксували 67 бойових дій, ворог активно діє на Костянтинівському та Покровському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Співробітників СБУ підозрюють у спробі отримати хабар у сотні тисяч доларів

ВАЖЛИВО

ЄС ввів санкції проти дев’ятьох відповідальних за Бучанську різанину – у списку російський генерал

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип