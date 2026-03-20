У Харкові знеструмлено ядерну установку після атаки рф

Джерело нейтронів у Харкові було знеструмлено внаслідок російського обстрілу, який пошкодив енергетичну інфраструктуру поблизу об’єкта. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

📢 «Державна інспекція з ядерного регулювання України повідомила МАГАТЕ, що в ніч з 11 на 12 березня атаки, спрямовані на електричну підстанцію поблизу підкритичної установки джерела нейтронів у Харківському фізико-технічному інституті (ХФТІ), призвели до її відключення від електромережі до 13 березня», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час відсутності зовнішнього електропостачання об’єкт перейшов на резервне живлення та використовував аварійні генератори для підтримки безпечного режиму роботи.

ℹ️ Джерело нейтронів є дослідницькою ядерною установкою, яка використовується для проведення наукових і прикладних досліджень. Зокрема, йдеться про роботи у сфері ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, хімії, біології, а також виробництво медичних радіоізотопів.

Об’єкт розташований на базі Харківського фізико-технічного інституту і не призначений для виробництва електроенергії, однак потребує стабільного енергопостачання для забезпечення безпеки.

Раніше повідомлялося, що російські війська неодноразово завдавали ударів по цьому об’єкту. Внаслідок атак джерело нейтронів у Харкові вже десятки разів втрачало електроживлення.

👉 Також нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про початок ремонтних робіт на резервній лінії електропередач Запорізької АЕС, яка з’єднує атомну станцію з об’єднаною енергосистемою України.