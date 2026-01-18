Неділя, 18 Січня, 2026
МАГАТЕ повідомило про ремонт лінії електропередачі до ЗАЕС

Денис Молотов
Фото: На Запорізькій АЕС відновлюють резервну лінію живлення за участі МАГАТЕ

Запорізька АЕС (ЗАЕС) знову отримала можливість посилити енергетичну безпеку. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про початок ремонтних робіт на резервній лінії електропередач, яка з’єднує атомну станцію з об’єднаною енергосистемою України.

За словами Гроссі, відновлення лінії стало можливим у рамках чергового режиму припинення вогню, досягнутого за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії.

Ремонтні роботи проводить українська команда енергетичних фахівців. Представники МАГАТЕ безпосередньо перебувають на місці та здійснюють моніторинг і контроль за перебігом робіт.

Ключова роль резервної лінії

Йдеться про лінію електропередач напругою 330 кВ «Феросплавна-1», яка є резервною та має важливе значення для підтримання стабільного електропостачання Запорізької АЕС у разі втрати основних джерел живлення.

Раніше стало відомо, що Запорізька АЕС через бойові дії втратила живлення з однієї з високовольтних ліній. Це знову загострило питання енергетичної безпеки найбільшої АЕС Європи.

👉 Також повідомлялось, що ремонт лінії електропередач поблизу Запорізької АЕС розпочався на тлі чергового локального припинення вогню в районі об’єкта.

