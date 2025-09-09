Вівторок, 9 Вересня, 2025
У ЄС зросла кількість заяв на притулок від українців

Кількість заяв на притулок від громадян України в країнах Європейського Союзу та Швейцарії зростає дедалі швидше. Як повідомив 8 вересня аналітичний проєкт DeepState, лише у першому півріччі 2025 року українці подали 16 тисяч заяв, що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Збільшення кількості звернень підтверджується звітом Європейського агентства з питань надання притулку. У документі наголошується, що головною причиною цього процесу є прагнення українців отримати довгострокову стабільність. Статус шукача притулку надає можливість залишатися в країні й після завершення тимчасових механізмів захисту.

Водночас усі громадяни України, які прибувають до країн ЄС, автоматично підпадають під дію Директиви про тимчасовий захист. Цей правовий інструмент гарантує широкий перелік соціальних і правових можливостей: від доступу до медицини й освіти до права на проживання та працевлаштування.

Попри це, все більше українців звертають увагу саме на Францію. У звіті зазначено, що більшість нових заяв на отримання статусу шукача притулку надходить саме в цій країні. Причинами такого вибору можуть бути як економічні фактори, так і прагнення інтегруватися в суспільство, де вже сформовані українські громади.

Європейський Союз ще раніше ухвалив рішення продовжити режим тимчасового захисту для біженців з України до 4 березня 2027 року. Це політичне рішення покликане забезпечити мільйонам людей, які були змушені залишити Україну через повномасштабну агресію росії, базові гарантії на період війни та після неї.

☝️ Також повідомлялось, що новоприбулі українські біженці більше не отримуватимуть «допомогу для громадян» у Німеччині. Натомість їм нараховуватимуть менші виплати за стандартами Закону про пільги для шукачів притулку.

