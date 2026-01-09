П’ятниця, 9 Січня, 2026
У ЄС назвали застосування росією ракети «орєшнік» ескалацією

Денис Молотов
У ЄС назвали застосування росією ракети «орєшнік» ескалацією
Фото: висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Використання росією балістичної ракети середньої дальності «орєшнік» є свідомою ескалацією війни проти України та має на меті попередження Європи і Сполучених Штатів. Про це 9 січня написала висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «путін не хоче миру. Відповіддю росії на дипломатичні зусилля є ще більше ракет і руйнувань. Ця смертоносна схема повторюваних масштабних російських ударів буде повторюватися, доки ми не допоможемо Україні її зламати. За повідомленнями росії, застосування ракети орєшнік є явною ескалацією проти України і має на меті попередити Європу та США», — наголосила Каллас.

☝️ За її словами, країни Європейського Союзу мають негайно переглянути власні запаси засобів протиповітряної оборони та терміново передати їх Україні, зважаючи на характер і масштаб російських атак.

📢 «Ми також повинні ще більше підвищити вартість цієї війни для москви. Зокрема, шляхом введення більш жорстких санкцій», — підсумувала висока представниця ЄС.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю росія запустила ракету «орєшнік» з полігону Капустін Яр. Окупанти назвали це так званою «помстою» за вигадану атаку на резиденцію володимира путіна. Удару зазнав інфраструктурний об’єкт у Львівській області, згодом було виявлено уламки ракети.

🔴 Окрім цього, ворог масовано атакував Київ ракетами та дронами. У столиці загинули чотири людини, ще 26 дістали поранення, а сотні тисяч мешканців залишилися без електрики, тепла та води.

