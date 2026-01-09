рф підтвердила запуск балістичної ракети «орєшнік» по Львову

Кремлівський правлячий диктаторський режим підтвердив запуск балістичної ракети «орєшнік» по Львову вночі 9 січня, водночас знову поширивши фейкову інформацію про нібито «атаку на резиденцію» російського диктатора володимира путіна. Про це свідчить заява міністерства оборони рф.

У російському відомстві окупантів заявили, що удар було завдано «у відповідь» на вигадану «атаку по резиденції» путіна. Під цим приводом у кремлі фактично визнали здійснення чергового теракту проти цивільного населення України — із застосуванням ракети з комплексу «орєшнік» та ударних безпілотників.

Як традиційно стверджують у москві, «цілей удару досягнуто». За версією міноборони рф, нібито було уражено «об’єкти виробництва безпілотних літальних апаратів», які, зазвичай, існують лише в заявах російської сторони.

Водночас навіть у власному повідомленні окупанти фактично зізналися, що головною ціллю атаки була енергетична інфраструктура України. У заяві це згадується окремо — разом із черговими погрозами здійснювати нові удари по українських містах.

☝️ Таким чином, попри риторику про «військові об’єкти», кремль знову підтвердив цілеспрямовані атаки на критичну та цивільну інфраструктуру.

Як повідомлялося раніше, вночі у Львові пролунала серія вибухів. Моніторингові канали повідомляли про ймовірний удар ракетою «орєшнік».

Згодом стало відомо, що якщо запущена ракета й справді була типу «орєшнік», то вона не мала бойової частини.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, який російські війська завдали ввечері 8 січня, поранено щонайменше 12 людей, серед них дитина.