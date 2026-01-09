П’ятниця, 9 Січня, 2026
рф підтвердила запуск балістичної ракети «орєшнік» по Львову

Денис Молотов
рф підтвердила запуск балістичної ракети «орєшнік» по Львову
Скриншот відео камер спостереження.

Кремлівський правлячий диктаторський режим підтвердив запуск балістичної ракети «орєшнік» по Львову вночі 9 січня, водночас знову поширивши фейкову інформацію про нібито «атаку на резиденцію» російського диктатора володимира путіна. Про це свідчить заява міністерства оборони рф.

У російському відомстві окупантів заявили, що удар було завдано «у відповідь» на вигадану «атаку по резиденції» путіна. Під цим приводом у кремлі фактично визнали здійснення чергового теракту проти цивільного населення України — із застосуванням ракети з комплексу «орєшнік» та ударних безпілотників.

Як традиційно стверджують у москві, «цілей удару досягнуто». За версією міноборони рф, нібито було уражено «об’єкти виробництва безпілотних літальних апаратів», які, зазвичай, існують лише в заявах російської сторони.

рф підтвердила запуск балістичної ракети «орєшнік» по Львову 01
Скриншот з офіційного Телеграм-каналу міноборони на росії.

Водночас навіть у власному повідомленні окупанти фактично зізналися, що головною ціллю атаки була енергетична інфраструктура України. У заяві це згадується окремо — разом із черговими погрозами здійснювати нові удари по українських містах.

☝️ Таким чином, попри риторику про «військові об’єкти», кремль знову підтвердив цілеспрямовані атаки на критичну та цивільну інфраструктуру.

Як повідомлялося раніше, вночі у Львові пролунала серія вибухів. Моніторингові канали повідомляли про ймовірний удар ракетою «орєшнік».

Згодом стало відомо, що якщо запущена ракета й справді була типу «орєшнік», то вона не мала бойової частини.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, який російські війська завдали ввечері 8 січня, поранено щонайменше 12 людей, серед них дитина.

