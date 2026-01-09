Нічний удар рф по Україні: основний напрямок — Київщина

У ніч проти 9 січня радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 278 ворожих засобів повітряного нападу, серед яких 36 ракет і 242 безпілотники різних типів. Основним напрямком масованої атаки рф стала Київська область. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

☝️ За даними військових, противник застосував по території України широкий спектр повітряних цілей, зокрема:

242 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та безпілотники інших типів, запущені з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ рф, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Криму, а також з території Донецької області;

типу «Shahed», «Гербера» та безпілотники інших типів, запущені з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ рф, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Криму, а також з території Донецької області; 13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400»;

«Іскандер-М/С-400»; 22 крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;

«Калібр» з акваторії Чорного моря; 1 балістичну ракету середньої дальності, запущену з полігону Капустин Яр в Астраханській області рф.

📢 У Повітряних силах зазначили, що удар саме ракетою «орєшнік» не підтверджується, водночас підтверджено місце запуску балістичної ракети середньої дальності — полігон Капустин Яр, де базуються ракети цього класу.

Відбиття масованої атаки рф забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

☑️ За результатами бойової роботи протиповітряною обороною було знищено або подавлено 244 повітряні цілі, а саме:

226 ворожих безпілотників ;

; 8 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400»;

«Іскандер-М/С-400»; 10 крилатих ракет «Калібр».

Водночас зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних дронів на 19 локаціях у різних регіонах країни.

🔎 Нагадаємо, у ніч проти 9 січня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, одночасно застосувавши безпілотники, крилаті ракети «Калібр» та балістичне озброєння.

🚀 Також Кремлівський правлячий диктаторський режим підтвердив запуск балістичної ракети «орєшнік» по Львову вночі 9 січня.