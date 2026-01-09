П’ятниця, 9 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Нічний удар рф по Україні: основний напрямок — Київщина

Денис Молотов
Нічний удар рф по Україні: основний напрямок — Київщина
Фото з відкритих джерел: робота мобільної вогневої групи ППО по ворожим цілям.

У ніч проти 9 січня радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ виявили та здійснили супровід 278 ворожих засобів повітряного нападу, серед яких 36 ракет і 242 безпілотники різних типів. Основним напрямком масованої атаки рф стала Київська область. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

☝️ За даними військових, противник застосував по території України широкий спектр повітряних цілей, зокрема:

  • 242 ударних БпЛА типу «Shahed», «Гербера» та безпілотники інших типів, запущені з напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ рф, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Криму, а також з території Донецької області;
  • 13 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400»;
  • 22 крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;
  • 1 балістичну ракету середньої дальності, запущену з полігону Капустин Яр в Астраханській області рф.
Нічний удар рф по Україні: основний напрямок — Київщина 02
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

📢 У Повітряних силах зазначили, що удар саме ракетою «орєшнік» не підтверджується, водночас підтверджено місце запуску балістичної ракети середньої дальності — полігон Капустин Яр, де базуються ракети цього класу.

Відбиття масованої атаки рф забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

☑️ За результатами бойової роботи протиповітряною обороною було знищено або подавлено 244 повітряні цілі, а саме:

  • 226 ворожих безпілотників;
  • 8 балістичних ракет «Іскандер-М/С-400»;
  • 10 крилатих ракет «Калібр».

Водночас зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних дронів на 19 локаціях у різних регіонах країни.

🔎 Нагадаємо, у ніч проти 9 січня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, одночасно застосувавши безпілотники, крилаті ракети «Калібр» та балістичне озброєння.

Нічний удар рф по Україні: основний напрямок — Київщина 01
Ілюстративне фото: mon1tor_ua

🚀 Також Кремлівський правлячий диктаторський режим підтвердив запуск балістичної  ракети «орєшнік» по Львову вночі 9 січня.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Харкові зросла кількість загиблих після ракетного удару рф

ВАЖЛИВО

Протестувальники заявили про контроль над двома містами Ірану

ПОЛІТИКА

На Херсонщині росіяни дроном вбили настоятеля храму

ВІЙНА

У Києві розпочалась зустріч радників із нацбезпеки країн ЄС

ВАЖЛИВО

Зеленський готує кадрові рішення щодо п’яти областей України

ВЛАДА

Уламки ракети «орєшнік» на Львівщині: СБУ підтвердила застосування БРСД рф

ВАЖЛИВО

Зеленський на Кіпрі: заплановані зустрічі з лідерами ЄС

ВЛАДА

Зеленський у Парижі: переговори з США та засідання «коаліції рішучих»

ВАЖЛИВО

Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання

ВЛАДА

Атака «орєшніком»: Зеленський вимагає рішучої реакції світу

ВАЖЛИВО

Британія і Франція домовилися про створення військових хабів в Україні

ВАЖЛИВО

Британські військові допомогли США затримати російський танкер

ПОЛІТИКА

Вибори в умовах війни: у Верховній Раді почали підготовку

ВАЖЛИВО

рф завдала п’ять ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 275 бойових зіткнень за добу 7 січня – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ