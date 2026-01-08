У Дніпрі через удари рф по енергетиці надзвичайна ситуація

У місті Дніпро внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі склалася надзвичайна ситуація національного рівня. Про це у четвер, 8 січня, повідомив міський голова Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook та офіційному Telegram.

📢 «Суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. Від ночі місто відпрацьовує всі належні алгоритми… Із найважливішого. У лікарні поступово повертається світло. Утім нагадаю, що лікувальні заклади мають альтернативні джерела живлення та необхідні запаси. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується… Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу», — написав Філатов.

☝️ За словами мера, робота електротранспорту в місті тимчасово компенсується автобусними маршрутами. Запасів пального у міських служб достатньо щонайменше на кілька діб.

По всьому Дніпру, окрім державних і приватних, функціонують 89 комунальних Пунктів незламності, які приймають мешканців у разі потреби.

У сфері освіти запроваджено тимчасові зміни: дитячі садки працюють у форматі чергових груп тривалістю по чотири години, а у школах канікули продовжено до 11 січня.

Філатов запевнив, що міська влада перебуває в постійному контакті з обласною військовою адміністрацією, профільними міністерствами та всіма відповідними службами для координації дій і якнайшвидшої стабілізації ситуації.

☝️ Нагадаємо, увечері 7 січня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого майже повністю були знеструмлені Дніпропетровська та Запорізька області.

Станом на ранок стало відомо, що без електропостачання залишалися близько 800 тисяч мешканців Дніпропетровщини, водночас уже вдалося відновити світло для приблизно 200 тисяч споживачів регіону.