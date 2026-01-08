Четвер, 8 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Після удару рф: ситуація з електропостачанням у регіонах України

Денис Молотов
Після удару рф: ситуація з електропостачанням у регіонах України
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Станом на ранок четверга, 8 січня, без світла на Дніпропетровщині залишаються приблизно 800 тисяч споживачів. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

📢 «Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тис. споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлено частково», – йдеться у повідомленні.

Також у Міненерго зазначили, що внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників оперативно вивели на поверхню.

Водночас у Запорізькій області електропостачання вже відновлено. Щоб уникнути повторних масових знеструмлень, мешканців регіону закликали обмежити користування потужними електроприладами.

☝️ У Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення електроенергії. Наразі триває поступова заміна аварійних знеструмлень на планові погодинні. На Донеччині графіки аварійних відключень тимчасово продовжать діяти.

Після удару рф: ситуація з електропостачанням у регіонах України 01
Фото: офіційна інформація НЕК “Укренерго”.

У свою чергу НЕК «Укренерго» інформує, що через сильні снігопади та налипання мокрого снігу повністю або частково були знеструмлені 83 населені пункти у Закарпатській, Чернігівській та Київській областях. Відновленням пошкоджених ліній займаються ремонтні бригади обленерго.

⚡ В усіх регіонах України зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Громадян просять обмежити користування потужними електроприладами та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме зменшенню тривалості вимушених знеструмлень.

❗ Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Рекомендується стежити за повідомленнями на офіційних сайтах і сторінках у соцмережах операторів системи розподілу.

☝️ Нагадаємо, увечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого Дніпропетровська та Запорізька області були майже повністю знеструмлені.

👉 Окупаційна російська армія 7 січня атакували морські порти Чорноморськ і Південний в Одеській області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Словаччині заявили, що шлях України до НАТО закритий

ПОЛІТИКА

В Україні створили новий інструмент підтримки бізнесу – НУР

ВЛАДА

В ОП готуються кадрові зміни: Зеленський зробив пропозицію Буданову

ВАЖЛИВО

Зеленський на Кіпрі: заплановані зустрічі з лідерами ЄС

ВЛАДА

Трамп знову поверне всі або навіть більше коштів, витрачених на Україну

ПОЛІТИКА

Мадуро та його дружина постали перед судом у США

ВАЖЛИВО

Макрон заявив про намір відновити контакти з путіним

ВАЖЛИВО

Фейк: У Польщі створили безпілотник для збирання тіл, «щоб заробити на Україні»

СТОПФЕЙК

Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міноборони

ВАЖЛИВО

США керуватимуть Венесуелою до передачі влади — Трамп

ВАЖЛИВО

Через атаку рф знеструмлення на Дніпропетровщині, Одещина досі з обмеженнями, від негоди перебої зі світлом у 2 областях – Міненерго

ПОДІЇ

У Дніпрі через атаку «шахедів» на завод Bunge на дороги вилилося 300 тонн олії

ВАЖЛИВО

Арешт Мадуро: президента Венесуели затримав елітний підрозділ США

ВАЖЛИВО

росія атакує Одесу, намагаючись підірвати економіку України — WSJ

ПОДІЇ

рф атакувала порти Чорноморськ і Південний: двоє загиблих

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ