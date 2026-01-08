Після удару рф: ситуація з електропостачанням у регіонах України

Станом на ранок четверга, 8 січня, без світла на Дніпропетровщині залишаються приблизно 800 тисяч споживачів. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

📢 «Станом на ранок у Дніпропетровській області без електропостачання залишаються близько 800 тис. споживачів. Ремонтні роботи тривають, аби якнайшвидше повернути світло та тепло споживачам. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлено частково», – йдеться у повідомленні.

Також у Міненерго зазначили, що внаслідок атаки на Дніпропетровщині було знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників оперативно вивели на поверхню.

Водночас у Запорізькій області електропостачання вже відновлено. Щоб уникнути повторних масових знеструмлень, мешканців регіону закликали обмежити користування потужними електроприладами.

☝️ У Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення електроенергії. Наразі триває поступова заміна аварійних знеструмлень на планові погодинні. На Донеччині графіки аварійних відключень тимчасово продовжать діяти.

У свою чергу НЕК «Укренерго» інформує, що через сильні снігопади та налипання мокрого снігу повністю або частково були знеструмлені 83 населені пункти у Закарпатській, Чернігівській та Київській областях. Відновленням пошкоджених ліній займаються ремонтні бригади обленерго.

⚡ В усіх регіонах України зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Громадян просять обмежити користування потужними електроприладами та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме зменшенню тривалості вимушених знеструмлень.

❗ Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Рекомендується стежити за повідомленнями на офіційних сайтах і сторінках у соцмережах операторів системи розподілу.

☝️ Нагадаємо, увечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого Дніпропетровська та Запорізька області були майже повністю знеструмлені.

👉 Окупаційна російська армія 7 січня атакували морські порти Чорноморськ і Південний в Одеській області.