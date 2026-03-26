У Білій Церкві дитина постраждала через вибух

Денис Молотов
Фото: відділ комунікації поліції Київської області.

У місті Біла Церква Київської області правоохоронці встановлюють обставини, за яких стався вибух, внаслідок якого постраждала дитина. Про це повідомив відділ комунікації поліції на сторінці у Facebook.

Інцидент стався 25 березня близько 15:02 на вулиці Сухоярській. До поліції надійшло повідомлення про пожежу в сміттєвому баку.

📢 «25 березня о 15:02 до поліції від заявниці надійшло повідомлення про пожежу в смітнику по вулиці Сухоярській у місті Біла Церква. Правоохоронці попередньо встановили, що декілька неповнолітніх проводили дозвілля на вулиці. Діти помітили, як горить сміттєвий бак та один із них намагався загасити вогонь піском. Однак стався вибух. Внаслідок цього 11-річна дитина була травмована та госпіталізована», — повідомляє відділ комунікації поліції на сторінці у Facebook.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. За цим фактом відомості внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

⚠️ Інші інциденти

Нагадаємо, жителя Первомайська на Миколаївщині підозрюють у надсиланні дружині посилки з вибухівкою, що призвела до загибелі жінки та травмування двох дітей. Також повідомлялося, що у Херсоні семеро комунальників постраждали внаслідок детонації вибухівки.

На Тернопільщині жінку засудили до 12 років ув’язнення за вбивство 5-річного сина з інвалідністю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

Угорщина просила рф допомогти партії Фіцо: оприлюднено стенограму розмови Сійярто – лавров

ПОЛІТИКА

В українському полоні перебувають десятки громадян африканських держав із 15 країн континенту – Коордштаб

ПОДІЇ

Іран пригрозив США та Ізраїлю новими «сюрпризами»

ПОЛІТИКА

Армія рф випустила майже 5000 дронів та здійснила 176 штурмів за добу – Генштаб

ВІЙНА

США розпочали нову фазу операції в Ормузькій протоці

ВАЖЛИВО

Орбан вимагає від Зеленського «відкликати агентів» з Угорщини

ПОЛІТИКА

ГУР підтвердило уламки “Ланцета” під час атаки рф у центрі Києва і розкрило деталі його “начинки”

ПОДІЇ

У Харкові знеструмлено ядерну установку після атаки рф

ВАЖЛИВО

Трамп назвав НАТО боягузами та «паперовим тигром»

ВАЖЛИВО

У Кувейті дрони влучили в паливні резервуари аеропорту

ПОДІЇ

рф просить США відновити видачу віз на своїй території

ПОЛІТИКА

Минулої доби на фронті зафіксовано 191 бойове зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Ціни на нафту з Перської затоки злетіли до $160 – ЗМІ

ВАЖЛИВО

На Одеській залізниці загинула провідниця під час евакуації пасажирів

ПОДІЇ

Кабелі живлення для обладнання — запорука безперебійної роботи

СУСПІЛЬСТВО
