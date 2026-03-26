У Білій Церкві дитина постраждала через вибух

У місті Біла Церква Київської області правоохоронці встановлюють обставини, за яких стався вибух, внаслідок якого постраждала дитина. Про це повідомив відділ комунікації поліції на сторінці у Facebook.

Інцидент стався 25 березня близько 15:02 на вулиці Сухоярській. До поліції надійшло повідомлення про пожежу в сміттєвому баку.

📢 «25 березня о 15:02 до поліції від заявниці надійшло повідомлення про пожежу в смітнику по вулиці Сухоярській у місті Біла Церква. Правоохоронці попередньо встановили, що декілька неповнолітніх проводили дозвілля на вулиці. Діти помітили, як горить сміттєвий бак та один із них намагався загасити вогонь піском. Однак стався вибух. Внаслідок цього 11-річна дитина була травмована та госпіталізована», — повідомляє відділ комунікації поліції на сторінці у Facebook.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. За цим фактом відомості внесено до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

