У 12 областях України діють графіки відключень електроенергії

Зранку у четвер, 23 жовтня, графіки відключень електроенергії діють у дванадцяти областях України. Як повідомили в НЕК «Укренерго», відключення застосовуються через масштабні пошкодження енергосистеми, спричинені російськими обстрілами.

📢 «Через наслідки попередніх російських обстрілів, зокрема – масованої ракетно-дронової атаки на енергосистему 22 жовтня – сьогодні з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах застосовуються графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно. Також у цей же час у тих самих областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу», – йдеться у повідомленні компанії.

☝️ Водночас російські війська продовжують завдавати нових ударів по енергетичній інфраструктурі України. За даними енергетиків, на ранок є знеструмлені споживачі на Харківщині та Чернігівщині. Відновлювальні роботи тривають безперервно.

📢 «Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання», – зазначили в Укренерго.

У 12 областях України діють графіки відключень електроенергії Попри складну ситуацію, рівень споживання електроенергії залишається високим. Станом на 6:00 ранку він був на тому ж рівні, що і добою раніше.

📢 «Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії наразі зберігається. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами до 23:00», – звернулися енергетики до громадян.

⚡ Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти та населені пункти, найбільше постраждали Київ і Київська область. У більшості регіонів були задіяні аварійні відключення електроенергії.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили подробиці відбиття російської атаки силами ППО та РЕБ, а Укренерго оголосило про запровадження графіків відключень після 16:00.

