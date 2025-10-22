Середа, 22 Жовтня, 2025
Укренерго повідомило про масштабні знеструмлення після атаки

В Україні тривають аварійні відключення електроенергії у більшості областей через масований російський ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомила компанія «Укренерго» у середу, 22 жовтня.

📢 «Через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру – на ранок у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення. Через пошкоджене ворогом обладнання найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях», — зазначили в компанії.

☝️ Відновлювальні роботи розпочалися одразу після стабілізації безпекової ситуації. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Крім того, з 16:00 до 22:00 у всіх регіонах країни діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів, що пов’язано з наслідками попередніх російських обстрілів.

За даними «Укренерго», споживання електроенергії залишається високим: зранку воно було на 1,7% більшим, ніж у цей самий час напередодні.

Укренерго повідомило про масштабні знеструмлення після атаки 📢 «Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, сьогодні упродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є електроенергія — будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами», — закликали енергетики.

Також раніше повідомлялося, що внаслідок нічних атак було пошкоджено об’єкти нафтогазової промисловості у Миргородському районі Полтавщини через прямі влучання та падіння уламків дронів.

👉 Нагадаємо, що в ніч на вівторок російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

