Вівторок, 21 Жовтня, 2025
Війська рф вдарили по енергетичній інфраструктурі двох областей України

Денис Молотов
У ніч на вівторок російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей. Про це інформує Міністерство енергетики України 21 жовтня.

📢 «Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону. Виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через російські ударні БпЛА. Відновлення споживачів розпочнеться, щойно дозволить безпекова ситуація», — зазначили в Міненерго.

☝️ Відомство додало, що сьогодні з 16:00 до 20:00 у всіх регіонах України застосовуватимуться графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Війська рф вдарили по енергетичній інфраструктурі двох областей України У компанії «Укренерго» повідомили, що рівень споживання електроенергії залишається високим, однак у вівторок вранці він знизився на 1,4% порівняно з понеділком. За даними енергетиків, це пов’язано з сонячною погодою у західних та частині південних областей, що сприяло кращій роботі побутових сонячних електростанцій.

📢 «Упродовж доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких приладів одночасно до 22:00», — звернулися в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що Чернігів залишився без світла через нічну атаку російських дронів-камікадзе типу «Shahed». Відомо про два влучання — в об’єкт теплопостачання та в енергетичний об’єкт у двох громадах Чернігівського району.

Також увечері 20 жовтня частково зникла електроенергія в Чернігівській, Київській та Харківській областях.

