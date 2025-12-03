Середа, 3 Грудня, 2025
Турецька Besiktas Shipping зупиняє судноплавні операції з рф

Денис Молотов
Турецька Besiktas Shipping зупиняє судноплавні операції з рф

Турецька компанія Besiktas Shipping, що володіє танкером, пошкодженим поблизу узбережжя Сенегалу минулого тижня, заявила, що припиняє всі судноплавні операції, пов’язані з рф. Про цей крок повідомило агентство Reuters, посилаючись на офіційне звернення судноплавної групи.

Йдеться про судно Mersin, яке стояло на якорі біля Дакару, коли 27 листопада пролунали чотири вибухи. Через удари до машинного відсіку потрапила морська вода. Причину вибухів поки що не встановлено.

У Besiktas Shipping наголосили, що компанія «негайно припиняє всі операції з росією і більше не здійснюватиме жодних перевезень, пов’язаних з росією». За словами керівництва, протягом усього періоду співпраці вони суворо дотримувалися міжнародних санкцій, включаючи механізм обмеження цін G7/ЄС та всі чинні торговельні обмеження.

📢 «Протягом усіх наших операцій ми суворо дотримувалися всіх міжнародних санкційних режимів, повністю виконуючи механізм обмеження цін G7/ЄС та всі відповідні торгові обмеження.

Однак ситуація безпеки в регіоні значно загострилася. Після ретельної оцінки ми прийшли до висновку, що ризики для наших суден і екіпажу стали неприпустимими. Оскільки безпека нашого персоналу та активів є нашим найвищим пріоритетом, ми припиняємо всі такі операції», — йдеться у заяві.

Українська сторона звернула увагу, що вибухи поблизу Сенегалу сталися за день до атаки українських морських дронів по двох підсанкційних російських танкерах у Чорному морі, які рухалися до рф за нафтою. Водночас Київ категорично заперечив свою причетність до інциденту з Mersin.

Турецький чиновник підтвердив, що «необхідні повідомлення» були спрямовані всім сторонам, включаючи Україну. Це відбулося вже після серії ударів морських дронів SeaBaby:

  • 28 листопада було уражено нафтотанкери KAIRO та VIRAT. Вони також належать “тіньовому флоту” росії.
  • 29 листопада — виведено з ладу швартовий пристрій Морського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську, що фактично призвело до зупинки відвантаження нафти.

Нагадаємо, 1 грудня сталося ще чотири зовнішні вибухи вже на танкері Mersin, який також перевозив російську нафту. Це лише посилило занепокоєння Besiktas Shipping щодо подальших судноплавних операцій у регіоні.

