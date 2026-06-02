Туреччина планує продовжити постачання газу з рф

Туреччина планує продовжити постачання російського природного газу після офіційного завершення терміну дії чинних масштабних контрактів у 2026 році. Наразі між Туреччиною та росією тривають інтенсивні двосторонні переговори щодо пролонгації угод у сфері паливно-енергетичного комплексу. Це залишається ключовим та базовим елементом економічних відносин між державами. Про це повідомляє авторитетне міжнародне інформаційне агентство Bloomberg.

За інформацією журналістів, турецька профільна державна компанія Botaş безпосередньо обговорює комерційні умови майбутніх контрактів із російським монополістом «Газпром».

Позиція міністра енергетики та трубопровідні маршрути

Як офіційно зазначив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар під час виступу на галузевому форумі в Баку, точні обсяги палива, фінансові формули ціноутворення та юридичні терміни майбутніх угод на цьому етапі переговорів ще остаточно не визначені.

Поточна співпраця та логістика між країнами базуються на таких параметрах:

Діючі магістралі. Постачання російського природного газу здійснюється через два великі глибоководні трубопроводи в акваторії Чорного моря — TurkStream («Турецький потік») та Blue Stream («Блакитний потік»);

Попередні рішення. Торік у грудні Анкара вже продовжила дію двох окремих технічних угод із «Газпромом» для забезпечення безперебійного завантаження цих потужностей;

Часові ліміти. Усі чинні домовленості, які наразі перебувають на стадії перегляду, розраховані суворо до кінця грудня 2026 року.

Роль Туреччини для бюджету рф на тлі диверсифікації

Варто зауважити, що на сьогодні Турецька Республіка є другим, за чисельністю та фінансовою цінністю, ринком збуту для російського «Газпрому», поступаючись лише Китаю. Цей статус суттєво посилився після того, як російська компанія безповоротно втратила значну частину своїх європейських клієнтів внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну та подальших санкцій.

Водночас турецька стратегія передбачає паралельне зменшення частки одного постачальника в загальному балансі. Торік восени Анкара декларувала плани помітно знизити закупівлю російського природного газу. Задля цього країна підписала кілька великих середньострокових контрактів на закупівлю американського зрідженого природного газу (ЗПГ) та активізувала розвідку і видобуток на власному глибоководному родовищі Сакарія у Чорному морі.

