ТЦК: місця неволі, беззаконня й антисанітарії – Лубінець

Систематичні порушення в Ужгородському ТЦК стали предметом моніторингового візиту до місцевого центру комплектування, де зафіксували низку разючих проблем, включно з незаконним утриманням людей, антисанітарними умовами та ігноруванням стану здоров’я. Про це йдеться на офіційних ресурсах в Telegram та Facebook Уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця.

Перевірку провів представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Закарпатській області — Андрій Крючков. Попри перешкоджання з боку посадових осіб, йому вдалося зафіксувати кричущі порушення.

📢 «Сьогодні система мобілізаційних заходів вибудувала власну модель вседозволеності. Приміщення ТЦК та СП фактично перетворилися на місця несвободи без жодних юридичних підстав. У суспільстві досі існує думка, що підіймати такі факти — означає підігрувати російській пропаганді. Насправді ж ворогу підігрує саме беззаконня, адже юридичні механізми захисту не працюють, і з кожним днем ситуація лише погіршується», – йдеться в офіційному повідомленні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

⚠️ Незаконне утримання

Під час моніторингу встановлено, що людей утримували у приміщенні Ужгородський РТЦК та СП протягом тривалого часу — зафіксовані випадки 21, 24, 30 і навіть 50 днів.

Також повідомляється, що у громадян без належного оформлення вилучали документи та мобільні телефони, що фактично обмежувало їхнє право на захист.

▶️ На відеоматеріалах зафіксовано ветерана, який демонструє посвідчення учасника бойових дій (УБД), однак навіть цей статус не став підставою для його визволення.

⚠️ Антисанітарні умови

Умови перебування, за результатами перевірки, не відповідали базовим санітарним нормам та принижують людську гідність:

на 40–60 людей — лише три кружки та вісім металевих тарілок;

люди змушені були користуватися посудом по черзі без належної обробки;

відсутні підтвердження організації харчування;

один туалет і душ на значну кількість утримуваних;

відсутня постільна білизна.

🚑 Ігнорування стану здоров’я

Окремо зафіксовано явні випадки ігнорування медичних проблем.

Зокрема, одному з утримуваних із критичним тиском (190 на 100), який кілька днів просив про допомогу, викликали швидку лише після втручання представника. Чоловіка госпіталізували із загрозою для життя.

Також повідомляється про перебування серед утримуваних осіб із явними фізичними вадами, які не були підставою для звільнення.

📢 «Після цього не дивно, що ми отримуємо повідомлення про раптові смерті в приміщеннях ТЦК та СП», – йдеться в повідомленні.

⚖️ Юридична реакція

За результатами перевірки подано заяву про можливі кримінальні правопорушення за кількома статтями Кримінального кодексу України (передбачених ст. 146, 127, 344 та 426-1), зокрема щодо незаконного позбавлення волі, катування та перевищення службових повноважень.

Окремо відзначено співпрацю з боку Військової служби правопорядку (ВСП), яка сприяла проведенню моніторингу.

📢 «Якщо найближчим часом не буде внесено кардинальних змін у систему мобілізаційних процесів, а працівники ТЦК та СП не нестимуть жорсткої юридичної відповідальності за незаконні дії — ситуація лише погіршуватиметься. Ми й надалі бачитимемо конфлікти між громадянами та працівниками ТЦК та СП, адже обороноздатність не можна будувати на грубому порушенні Конституції», — йдеться у заяві.

☑️ Позиція щодо мобілізації

Водночас підкреслюється, що мобілізація залишається необхідною в умовах війни, однак усі процеси мають відбуватися виключно в межах закону.

📢 «Я засуджую і незаконні дії з боку ТЦК та СП, і водночас будь-які напади на працівників цих установ. І так, це дуже прикро, що держава не може навести лад у цій системі. Якщо ситуація не зміниться негайно, на нас чекає ще більше розшарування держави та ще більші порушення прав людини», – резюмував ситуацію Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

