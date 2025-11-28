Цифрова ізоляція на рф: у москві зникає мобільний та дротовий інтернет

У російській столиці фіксують масові скарги населення на перебої з мобільним зв’язком та навіть дротовим доступом до інтернету. Про це 28 листопада повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України, зазначивши, що проблема набуває широкого масштабу.

За даними ЦПД, зникнення зв’язку має вибірковий характер: цифрова мережа відключається не повністю, а лише частково.

📢 «При цьому цифрова мережа зникає не повністю: схвалені російською владою сайти з “білого списку” залишаються доступними. Раніше за аналогічною схемою інтернет відключався в 46 російських регіонах», – йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що нинішня практика вже не обмежується окремими територіями — російська влада масштабує примусові обмеження інтернету по всій країні.

Формальним поясненням служить нібито потреба у «захисті від українських безпілотників». Однак, українська сторона наголошує: під прикриттям цієї версії кремль реалізує інші, значно глибші наміри.

📢 «Однак реальні плани кремля цілком очевидні: влада рф намагається відрізати росіян від світової мережі, залишивши доступ лише до пропагандистських ресурсів. Російська влада поступово впроваджує “цифрову ізоляцію” росіян, розширюючи географію та збільшуючи час відключень, щоб у підсумку позбавити громадян навіть можливості отримувати інформацію з незалежних джерел», – наголосили в ЦПД.

У відомстві додають, що тенденція до цифрової блокади простежується вже кілька місяців. Нинішні відключення у москві — лише черговий етап у підготовці до фактичного від’єднання російського сегмента інтернету від глобальної мережі.

❌ Раніше кремль офіційно схвалив масове відключення інтернету. Прессекретар російського диктатора владіміра путіна підтвердив, що такі обмеження мобільного зв’язку, нібито запроваджені для протидії безпілотникам, вважаються «цілком обґрунтованими і необхідними».