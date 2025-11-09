На росії відключать рунет від глобального інтернету

Уряд на росії офіційно наділив роскомнагляд повноваженнями повністю ізолювати російський сегмент мережі — рунет («чебурнет» в народі) — від глобального інтернету та блокувати будь-які вебресурси. Відповідні «правила централізованого управління мережею загального користування» набудуть чинності з 1 березня 2026 року, повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з документом, роскомнагляд зможе застосовувати ці повноваження у випадках, коли, на думку влади, виникають загрози «стійкості, безпеці чи цілісності російського інтернету». До таких ситуацій віднесено аварії та перевантаження мережевих вузлів, кібератаки, порушення роботи критично важливих об’єктів зв’язку, розрив зв’язків із закордонними мережами або неможливість обміну даними всередині країни.

У таких випадках регулятор матиме право віддавати обов’язкові команди операторам та провайдерам. Також перенаправляти трафік, змінювати маршрути даних, активувати фільтри та блокування — аж до повного відключення рунету.

☝️ Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська влада послідовно посилює контроль над інтернетом. У рф уже заблоковані незалежні ЗМІ, іноземні соцмережі, месенджери та YouTube. Також заборонено поширювати рекламу, науково-технічні матеріали та статистику про VPN-сервіси. З 1 вересня 2025 року вводяться штрафи за пошук «екстремістських матеріалів», причому використання VPN розцінюється як обтяжливий фактор.

Окрім того, останніми місяцями влада регіонів Уралу, Сибіру та Поволжя відключала мобільний інтернет. Зокрема, у Тюменській області користувачі залишаються без доступу до мережі тижнями.

📌 Раніше, у так званий «день росії» мешканці 19 регіонів рф повідомляли про масштабні перебої з мобільним інтернетом і зв’язком.

👉 Також нагадаємо, що Служба зовнішньої розвідки (СЗР) України повідомила: на росії зростає кількість випадків переслідування користувачів соцмереж за будь-які публікації або навіть звичайні репости. За даними відомства, адміністрації російських соціальних платформ передають особисті дані користувачів слідчим органам на першу вимогу. Для цього не потрібно жодного судового рішення.