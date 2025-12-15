США передали російські вимоги, але нічого не вимагали від України

Сполучені Штати озвучили позицію та вимоги росії щодо завершення війни, однак не висували жодних вимог до України. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Він наголосив, що до делегації президента США Дональда Трампа слід ставитися з повагою та розумінням.

📢 «Я не вважаю, що Сполучені Штати щось від нас вимагали. Я сприймаю США як наших стратегічних партнерів. Тому я б сформулював це так: питання територій, з приводу російського бачення або російські вимоги, ми почули від США. Ми сприймаємо це як вимоги російської федерації», — пояснив Зеленський.

До того ж він підкреслив, що українська сторона також не могла нічого «вимагати» від США. За його словами, представникам американської адміністрації було передано українське бачення, аби воно було донесене російській стороні.

Зеленський зазначив, що між Україною та США відбувається обмін позиціями щодо чутливих питань, а також обговорюється бачення росії та її цілі.

☝️ Водночас, за словами шостого глави держави, ключовим є те, що США чують і розуміють українську позицію.

Нагадаємо, 14–15 грудня відбулися два раунди переговорів між делегаціями України та США, які загалом тривали понад п’ять годин.