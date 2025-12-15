Понеділок, 15 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США передали російські вимоги, але нічого не вимагали від України

Денис Молотов
США передали російські вимоги, але нічого не вимагали від України

Сполучені Штати озвучили позицію та вимоги росії щодо завершення війни, однак не висували жодних вимог до України. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Він наголосив, що до делегації президента США Дональда Трампа слід ставитися з повагою та розумінням.

📢 «Я не вважаю, що Сполучені Штати щось від нас вимагали. Я сприймаю США як наших стратегічних партнерів. Тому я б сформулював це так: питання територій, з приводу російського бачення або російські вимоги, ми почули від США. Ми сприймаємо це як вимоги російської федерації», — пояснив Зеленський.

До того ж він підкреслив, що українська сторона також не могла нічого «вимагати» від США. За його словами, представникам американської адміністрації було передано українське бачення, аби воно було донесене російській стороні.

Зеленський зазначив, що між Україною та США відбувається обмін позиціями щодо чутливих питань, а також обговорюється бачення росії та її цілі.

☝️ Водночас, за словами шостого глави держави, ключовим є те, що США чують і розуміють українську позицію.

Нагадаємо, 14–15 грудня відбулися два раунди переговорів між делегаціями України та США, які загалом тривали понад п’ять годин.

  • Раніше спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про «великий прогрес» за підсумками переговорів.
  • Глави міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу, які зібралися на засідання Ради ЄС у Брюсселі 15 грудня, не змогли провести онлайн-розмову зі спецпредставниками президента США.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Другий етап перемовин України та США розпочався у Німеччині

ВАЖЛИВО

Нідерланди прийматимуть Зеленського: мирні переговори та підтримка України

ПОЛІТИКА

На фронті відбулося 108 бойових зіткнень з початку доби 11 грудня – Генштаб

ВІЙНА

Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф – ЗМІ

ПОДІЇ

Україна в топ-20 за переглядами Pornhub: дані за 2025 рік

СУСПІЛЬСТВО

Трамп заявив, що більшість українців хоче «укласти угоду» для завершення війни

ВАЖЛИВО

Україна йде до ЄС за новою схемою – ЗМІ

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулося 178 боєзіткнень: найгарячішим залишається Покровський напрямок

ВІЙНА

«Мирна угода» не повинна стати початком нових конфліктів – Фон дер Ляєн

ВАЖЛИВО

На фронті відбулось 93 бойові зіткнення: на яких напрямках ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

Уряд прогнозує покращення ситуації зі світлом в Україні

ВЛАДА

Україна вдарила по тіньовому флоту рф: під санкціями 656 морських суден

ВАЖЛИВО

В Одесі ТЦК побили захисника Маріуполя, звільненого з полону

СУСПІЛЬСТВО

Сили оборони відбили понад 150 атак рф за минулу добу: Генштаб ЗСУ оновив карти боїв

ВІЙНА

росіяни вдарили по Запоріжжю: знищено супермаркет, є постраждалі

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ