Три нафтові танкери зазнали дронових атак поблизу Новоросійська — Reuters

Три нафтові танкери у вівторок зазнали атаки безпілотних літальних апаратів (БпЛА) у Чорному морі під час прямування для завантаження нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) біля узбережжя росії. Про це 13 січня повідомляє Reuters з посиланням на вісім джерел.

За даними агентства, одним з атакованих суден став танкер Delta Harmony, який перебуває під управлінням грецької компанії Delta Tankers. Як свідчать дані LSEG та джерела Reuters, судно мало завантажити казахстанську нафту з родовища Тенгіз, оператором якого є компанія Tengizchevroil, підрозділ американської нафтової корпорації Chevron.

Ще один танкер — Matilda, що управляється грецькою компанією Thenamaris, — також прямував для завантаження нафти з родовища Карачаганак, зазначили співрозмовники агентства. Представник Thenamaris підтвердив, що судно було уражене двома дронами, коли перебувало в баластному стані приблизно за 30 морських миль від термінала КТК.

📢 «За попередньою оцінкою, ніхто не постраждав. Судно зазнало незначних пошкоджень палубних конструкцій, які можуть бути повністю відремонтовані. Корабель залишається придатним до плавання та наразі залишає цей район», — повідомив представник компанії.

Водночас два джерела у сфері морської безпеки заявили, що внаслідок атаки на борту одного з танкерів виникла пожежа, яку оперативно загасили.

Крім того, дрони атакували нафтовий танкер Delta Supreme поблизу терміналу КТК. Судно також перебуває під управлінням компанії Delta Tankers. Інформація про можливу атаку на танкер Freud, яким управляє компанія TMS, не підтвердилася.

Reuters нагадує, що трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму транспортує нафту до морського термінала Південна Озерівка на Чорному морі поблизу Новоросійська на півдні росії. Саме через цей маршрут здійснюється значна частина експорту казахстанської нафти.

Хто саме стоїть за атакою дронів, наразі невідомо. Україна від коментарів щодо останніх інцидентів поблизу терміналу КТК відмовилася.

☝️ Як повідомлялося раніше, 29 листопада українські безпілотники уразили одну з трьох ключових причальних споруд поблизу порту Новоросійськ. Це призвело до скорочення експорту та видобутку нафти в Казахстані.

Нагадаємо також, що 11 січня підрозділи Сил оборони України уразили три бурові установки компанії «Лукойл» у Каспійському морі. А також пускову установку ЗРК Бук-М3 на Луганщині та склад 49-ї армії рф на Херсонщині.